Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Liên hợp quốc: Biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể

Chiều 22/9 ( theo giờ địa phương) tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81.

Đánh giá về tình hình thế giới, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, điều đáng quan tâm không chỉ là trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao, mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới tới đâu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác.

Khẳng định Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không sàng lọc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong đó, các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên hợp quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81

Chia sẻ về quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á -ASEAN hơn 60 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững", theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với Nhà nước và Nhân dân Cuba; kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố; kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên.

Nhấn mạnh, cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng văn kiện vì Tương lai và Chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có Cam kết Sevilla cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể; ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81

Chia sẻ về việc khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những thành quả của tiến bộ khoa học, công nghệ.

Nhấn mạnh việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết điều này thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Đồng thời sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

“Củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc. Sức mạnh của Liên hợp quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên hợp quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký, theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với một Liên hợp quốc vững mạnh, Việt Nam sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.