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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 81 với chủ đề “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người” đã chính thức khai mạc.

Theo Việt Cường/VOV

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Website Đại hội đồng Liên hợp quốc)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Website Đại hội đồng Liên hợp quốc)

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 81 Khalilur Rahman nhận định thế giới đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng sâu sắc. Đó là các cuộc xung đột kéo dài, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu trầm trọng và sự phát triển thiếu cơ chế quản trị của trí tuệ nhân tạo (AI). Trước tình hình đó, hai nhà lãnh đạo kêu gọi các quốc gia thành viên đồng lòng đoàn kết giải quyết thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo khẳng định LHQ cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả quản trị và ngăn ngừa xung đột trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres đặc biệt kêu gọi chấm dứt giao tranh, bảo đảm tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, thúc đẩy giải trừ quân bị và đề cao trách nhiệm giải trình. Về phát triển bền vững, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thúc đẩy việc cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế, xử lý công bằng vấn đề nợ, mở rộng nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý và bảo đảm bình đẳng giới. Riêng đối với trí tuệ nhân tạo, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia dẫn đầu về AI thiết lập các kênh đối thoại, chia sẻ thông tin về rủi ro an toàn, hướng tới một khuôn khổ đa phương về quản trị rủi ro AI gắn liền với cơ chế giám sát độc lập.

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn về cả đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có; bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng.

Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 sẽ kéo dài từ ngày 22 đến 28/9/2026. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo các nước cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Bên cạnh Phiên thảo luận chung, Tuần lễ cấp cao năm nay cũng sẽ diễn ra nhiều cuộc họp chuyên đề cấp cao về quyền phát triển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng ngừa dịch bệnh và tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

vov.vn
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#Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Hoa Kỳ #Đại hội đồng Liên hợp quốc #Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81, hoạt động song phương tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ
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Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo xây dựng điều lệ Đảng dựa trên tổng kết thực tiễn

Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “Chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo, các đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn; sự đồng bộ giữa nghiên cứu Điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Đồng thời, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các quá trình này phải bổ sung luận cứ cho nhau, bảo đảm sự đồng bộ giữa quá trình tổng kết, nghiên cứu và hoàn thiện các văn kiện.

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