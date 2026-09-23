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Chính trị

Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/9.

Thiên Tuấn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833 của Thủ tướng về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định này, Thủ tướng đồng ý việc ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Quyết định này có hiệu lực từ 23/9.

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Ông Nguyễn Tri Thức.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, quê ở tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.

Là cán bộ có quá trình dài công tác trong ngành y tế, phần lớn thời gian trong sự nghiệp của ông Nguyễn Tri Thức gắn với Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Tại đây, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp.

Trong thời gian công tác tại đây, có giai đoạn ông Thức kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh tại Campuchia, góp phần mở rộng mô hình hợp tác chuyên môn giữa hai quốc gia.

Tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2021, ông Thức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành y, chuyên ngành nội khoa.

Đến cuối tháng 6/2024, ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và đảm nhiệm cương vị đó cho đến nay, trong đó có một thời gian ông làm Thứ trưởng kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Thức cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

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