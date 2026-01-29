Hà Nội

Chính trị

Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng mang 'xuân ấm' đến người dân phường Phú Thủy

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” trao gần 100 phần quà, học bổng, sinh kế cho hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bảo Giang

Sáng 29/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

kto-br_dsc03137.jpg
Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” góp phần tăng cường tình đoàn kết quân – dân dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và Nhân dân khu vực biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

kto-bl_dsc03192.jpg
Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng, sửa chữa 72 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với kinh phí khoảng 1,49 tỷ đồng; xây dựng 13 căn nhà đồng đội và 1 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ 83 học sinh thông qua các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; triển khai nhiều mô hình sinh kế và hoạt động hỗ trợ xã hội với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao gần 100 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn phường Phú Thủy.

kto-br_dsc03207.jpg
Trao mô hình sinh kế của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
kto-br_dsc03208.jpg
Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”.

Trong đó, 32 hộ dân được nhận quà và 500.000 đồng tiền mặt mỗi suất, 16/50 suất quà của Tỉnh đoàn Lâm Đồng cùng túi quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh được trao trực tiếp cho người dân.

Bên cạnh đó, chương trình trao 10 mô hình sinh kế nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; 16 suất học bổng của Tỉnh đoàn Lâm Đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao 1 căn nhà và 6 suất học bổng thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập.

kto-bl_tham-me-vnah.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Sau các hoạt động chính, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà 5 hộ gia đình trên địa bàn phường Phú Thủy, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với các gia đình chính sách.

