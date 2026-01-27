Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Ngày 27/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Quân khu 7 trong chuyến thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Tham gia đoàn có Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Ngay khi đến Đặc khu Phú Quý, đoàn công tác đã ra thăm đảo Hòn Hải, vị trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đây là điểm A6 của đường cơ sở quốc gia, được xem là điểm xa nhất của đường nội thủy nước ta ở khu vực Nam Biển Đông. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia.

Sau chuyến thăm đảo Hòn Hải, đoàn công tác trở về trung tâm Đặc khu Phú Quý, làm việc và chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo UBND Đặc khu Phú Quý, năm 2025, Đặc khu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực, sản lượng khai thác hải sản vượt kế hoạch đề ra, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, du lịch tăng trưởng khá, đón khoảng 178.000 lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng gần 30%, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt chỉ tiêu, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Phát biểu tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đặc khu Phú Quý trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo.

Đoàn công tác trao quà Tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ và các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Nhân dịp năm mới, đoàn công tác đã trao 67 phần quà Tết cho cấp ủy, chính quyền Đặc khu Phú Quý; các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn; các đơn vị quân đội, công an, biên phòng, kiểm ngư cùng các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Quân khu 7 thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.