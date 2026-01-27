Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Bảo Giang

Ngày 27/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

kto-bl_giang-1.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Quân khu 7 trong chuyến thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Tham gia đoàn có Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Ngay khi đến Đặc khu Phú Quý, đoàn công tác đã ra thăm đảo Hòn Hải, vị trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đây là điểm A6 của đường cơ sở quốc gia, được xem là điểm xa nhất của đường nội thủy nước ta ở khu vực Nam Biển Đông. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia.

Sau chuyến thăm đảo Hòn Hải, đoàn công tác trở về trung tâm Đặc khu Phú Quý, làm việc và chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo UBND Đặc khu Phú Quý, năm 2025, Đặc khu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực, sản lượng khai thác hải sản vượt kế hoạch đề ra, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, du lịch tăng trưởng khá, đón khoảng 178.000 lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng gần 30%, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt chỉ tiêu, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

kto-bl_giang-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Phát biểu tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đặc khu Phú Quý trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo.

kto-bl_giang-4.jpg
kto-br_img-4292.jpg
Đoàn công tác trao quà Tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ và các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại Đặc khu Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Nhân dịp năm mới, đoàn công tác đã trao 67 phần quà Tết cho cấp ủy, chính quyền Đặc khu Phú Quý; các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn; các đơn vị quân đội, công an, biên phòng, kiểm ngư cùng các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

kto-bl_giang-5.jpg
Đoàn công tác Quân khu 7 thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý. Ảnh: Bảo Giang

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

#Chúc Tết Đặc khu Phú Quý #Chủ quyền biển đảo Việt Nam #Phát triển kinh tế biển #Hoạt động quân sự và quốc phòng #Văn hóa và cộng đồng đảo #Nỗ lực phát triển địa phương

Bài liên quan

Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết và tặng quà Nhân dân xã Sơn Mỹ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc Tết Nhân dân xã Sơn Mỹ và kiểm tra tiến độ KCN Sơn Mỹ 1.

Ngày 26/1, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại xã Sơn Mỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

kto-bl_44-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với lãnh đạo xã Sơn Mỹ nhân dịp thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Xem chi tiết

Chính trị

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Chiều 21/1, trong phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”, qua đó góp phần làm rõ thêm nội dung các văn kiện từ thực tiễn địa phương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông có quy mô lớn, vị trí chiến lược quan trọng, với 124 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với gần 700.000 người, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.