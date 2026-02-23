Tỉnh Gia Lai đón 848.000 lượt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có báo cáo tình hình hoạt động của ngành văn hóa và du lịch trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước đạt 848.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch diễn ra sôi động, an toàn, tạo đà thuận lợi cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại các danh lam thắng cảnh Gia Lai.

Theo đó, trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), hạ tầng giao thông hoạt động sôi động, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đã có khoảng 216 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày 18 chuyến tại Phù Cát và 6 chuyến tại Pleiku) từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đồng thời có 252 chuyến tàu hỏa đi/đến Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn, bình quân 28 chuyến/ngày.

Người dân nô nức check-in cụm linh vật "Đất võ – Đại ngàn"

Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước hơn 42.000 lượt, tăng 78%. Thị trường quốc tế ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức… cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác xúc tiến, quảng bá...

Hoạt động lưu trú trong dịp Tết diễn ra ổn định, nhiều thời điểm công suất phòng tại khu vực Gia Lai Đông đạt 95–100% từ mùng 2 đến mùng 4 Tết; khu vực Gia Lai Tây duy trì mức 45–55%, một số khách sạn đạt trên 90%.

Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 117.000 lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ.

Tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng năm du lịch Quôc gia

Cùng với tăng trưởng du lịch, các hoạt động văn hóa và thể thao được tổ chức đồng bộ, lan tỏa rộng khắp. Nổi bật là lễ khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026; chương trình nghệ thuật đón giao thừa và bắn pháo hoa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn) và Đại Đoàn Kết (Pleiku); Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa...

Bảo tàng và các di tích mở cửa xuyên suốt; đã tổ chức triển lãm, biểu diễn thực cảnh thu hút đông đảo người dân và du khách. 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức hội hoa xuân, lễ hội truyền thống... bảo đảm không khí vui tươi, lành mạnh chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.