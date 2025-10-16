Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm thấy 'thành phố vàng' trong truyền thuyết, có đến 7 lớp tường thành

Kho tri thức

Tìm thấy 'thành phố vàng' trong truyền thuyết, có đến 7 lớp tường thành

Thành Ecbatana, thủ đô cổ đại của người Media, là một trong những trung tâm quyền lực lâu đời nhất Tây Á, lưu giữ nhiều lớp lịch sử và huyền thoại.

T.B (tổng hợp)
Nơi từng là thủ đô của vương quốc Media. Ecbatana được xây dựng vào khoảng thế kỷ 8 TCN, là thủ đô của người Media trước khi bị Đế chế Ba Tư chinh phục. Ảnh: archaeologyillustrated.com.
Nơi từng là thủ đô của vương quốc Media. Ecbatana được xây dựng vào khoảng thế kỷ 8 TCN, là thủ đô của người Media trước khi bị Đế chế Ba Tư chinh phục. Ảnh: archaeologyillustrated.com.
Được cho là có bảy tầng lớp tường thành. Theo sử gia Hy Lạp Herodotus, Ecbatana có bảy bức tường đồng tâm, mỗi lớp sơn một màu khác nhau tượng trưng cho các hành tinh và vị thần. Ảnh: wmuanehistory.wordpress.com.
Được cho là có bảy tầng lớp tường thành. Theo sử gia Hy Lạp Herodotus, Ecbatana có bảy bức tường đồng tâm, mỗi lớp sơn một màu khác nhau tượng trưng cho các hành tinh và vị thần. Ảnh: wmuanehistory.wordpress.com.
Là một “thành phố vàng" trong truyền thuyết. Các nhà sử học Hy Lạp mô tả Ecbatana lấp lánh với mái và cột mạ vàng, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ. Ảnh: tehrantimes.com.
Là một “thành phố vàng" trong truyền thuyết. Các nhà sử học Hy Lạp mô tả Ecbatana lấp lánh với mái và cột mạ vàng, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ. Ảnh: tehrantimes.com.
Nơi gắn liền với truyền thuyết về nữ hoàng Semiramis. Một số tài liệu cho rằng Semiramis, nữ hoàng huyền thoại Assyria, từng chiếm và xây lại Ecbatana theo phong cách riêng. Ảnh: wikimedia.org/.
Nơi gắn liền với truyền thuyết về nữ hoàng Semiramis. Một số tài liệu cho rằng Semiramis, nữ hoàng huyền thoại Assyria, từng chiếm và xây lại Ecbatana theo phong cách riêng. Ảnh: wikimedia.org/.
Từng là nơi trú ngụ của các vua Ba Tư. Sau khi người Ba Tư chinh phục, Ecbatana trở thành cung điện mùa hè của các hoàng đế triều đại Achaemenid nhờ khí hậu mát mẻ vùng núi. Ảnh: toirantour.com.
Từng là nơi trú ngụ của các vua Ba Tư. Sau khi người Ba Tư chinh phục, Ecbatana trở thành cung điện mùa hè của các hoàng đế triều đại Achaemenid nhờ khí hậu mát mẻ vùng núi. Ảnh: toirantour.com.
Alexander Đại đế từng chiếm đóng thành này. Năm 330 TCN, Alexander Đại đế đánh chiếm Ecbatana, biến nơi đây thành căn cứ chiến lược trong chiến dịch phương Đông. Ảnh: alaedin.travel.
Alexander Đại đế từng chiếm đóng thành này. Năm 330 TCN, Alexander Đại đế đánh chiếm Ecbatana, biến nơi đây thành căn cứ chiến lược trong chiến dịch phương Đông. Ảnh: alaedin.travel.
Vị trí của Ecbatana là Hamadan ngày nay. Thành phố hiện đại Hamadan ở Iran nằm trên tàn tích của Ecbatana cổ đại, nơi nhiều di chỉ khảo cổ đã phát lộ. Ảnh: iranontour.com.
Vị trí của Ecbatana là Hamadan ngày nay. Thành phố hiện đại Hamadan ở Iran nằm trên tàn tích của Ecbatana cổ đại, nơi nhiều di chỉ khảo cổ đã phát lộ. Ảnh: iranontour.com.
Các di tích vẫn được khai quật cho đến nay. Những tàn tích cổ, bao gồm thành lũy, kho báu và nền móng cũ, vẫn đang được các nhà khảo cổ học Iran khai quật và bảo tồn. Ảnh: wikimedia.org.
Các di tích vẫn được khai quật cho đến nay. Những tàn tích cổ, bao gồm thành lũy, kho báu và nền móng cũ, vẫn đang được các nhà khảo cổ học Iran khai quật và bảo tồn. Ảnh: wikimedia.org.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Lịch sử thành phố Ecbatana #Truyền thuyết về thành phố vàng #Lịch sử và kiến trúc cổ đại #Vai trò của Ecbatana trong đế chế Ba Tư #Chinh phục Alexander Đại đế #Di tích khảo cổ và bảo tồn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT