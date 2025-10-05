Hà Nội

Tìm thấy chiếc bình cổ kỳ quái chứa đầy giày ở Ai Cập

Kho tri thức

Những đôi giày cổ xuất hiện trong đền thờ Ai Cập gây kinh ngạc giới khảo cổ học ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật giữa hai bức tường gạch bùn tại đền thờ an táng của Vua Amenhotep II ở Luxor, Ai Cập (Amenhotep II trị vì từ năm 1427 đến năm 1401 Trước Công nguyên), các chuyên gia đến từ Bộ Cổ Vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ quái. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Đó là một chiếc bình cổ tuy nhiên bên trong không hề chứa một đồng xu nào, mà là năm đôi giày da cổ. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Chúng bao gồm hai đôi cỡ trẻ em và ba đôi giày cỡ người lớn. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Đôi giày trẻ em dài khoảng 18 cm. Đôi giày người lớn dài hơn 23 cm và có vẻ bị mòn nhiều hơn. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Không khí khô của Ai Cập đã bảo quản những đôi giày da này rất tốt, đến nỗi khi được tìm thấy, chúng vẫn còn nguyên vẹn, mềm mại. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Phát hiện này mang lại cái nhìn tổng quan thú vị về giày dép Ai Cập cổ đại, đặc biệt là những đôi được tìm thấy trong đền thờ an táng của Vua Amenhotep II ở Luxor, Ai Cập. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
