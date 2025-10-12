Hà Nội

Tìm thấy thằn lằn cá khổng lồ 21m từng bá chủ đại dương

Shonisaurus là một loài thằn lằn cá khổng lồ sống vào kỷ Triassic, để lại nhiều bằng chứng hóa thạch đáng kinh ngạc.

Kích thước khổng lồ. Shonisaurus có thể dài tới 21 mét, lớn hơn bất kỳ loài thằn lằn cá nào khác từng được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây khoảng 210 triệu năm. Chúng xuất hiện vào cuối kỷ Triassic, trước khi đại dương thế giới thay đổi mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Có hộp sọ dài và mũi nhọn. Hộp sọ Shonisaurus rất dài, giúp chúng bắt và nuốt cá lớn cùng các loài thằn lằn biển nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Răng nhỏ và ít. Không giống nhiều loài thằn lằn cá khác, Shonisaurus có răng nhỏ, chủ yếu để giữ con mồi chứ không nghiền nát được thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ bơi nhanh. Thân hình thuôn dài, vây lớn và đuôi mạnh mẽ giúp Shonisaurus di chuyển nhanh trong đại dương sâu. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống theo đàn. Các dấu hiệu hóa thạch cho thấy Shonisaurus có thể di chuyển theo nhóm để săn mồi hoặc bảo vệ bản thân. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kỷ Triassic. Shonisaurus là kẻ săn mồi đỉnh cao, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc quần xã sinh vật biển thời đó. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
