Nền văn minh Maya cổ từng đông dân vượt xa mọi dự đoán

Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, nền văn minh Maya có dân số đông hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Dân số của họ đã vượt quá 16 triệu người.