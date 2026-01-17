Thay đổi não bộ của phi hành gia trong các sứ mệnh vũ trụ

Theo nghiên cứu mới, bộ não của các phi hành gia có thể thay đổi hình dạng và dịch chuyển vị trí khi thực hiện sứ mệnh vũ trụ dài ngày.
Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Huyền Lizzie ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống.
Cây baobab thường có chiều cao từ 5 - 25m, thậm chí có cây cao tới 30m. Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây này có thể sống tới 3.000 năm.
Phú Quốc bước vào mùa biển đẹp nhất trong năm, Nam đảo thu hút du khách với loạt trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các show diễn đêm đặc sắc.
Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Huyền Lizzie ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống.
Sau gần một thập kỷ đồng hành và 7 năm về chung nhà, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai con “đủ nếp, đủ tẻ”.
Kết quả kiểm tra xác ướp tìm thấy gần một mỏ ngọc lam ở sa mạc Atacama cho thấy người đàn ông này là một thợ mỏ tử vong trong vụ tai nạn lao động thương tâm.
REDMI Note 15 Series chính thức lên kệ tại Việt Nam với camera 200MP, chuẩn bền REDMI Titan lần đầu xuất hiện.
Năm mới 2026 mang đến nhiều thuận lợi về tài chính và cuộc sống cho 3 con giáp này, giúp họ đạt được mục tiêu và hưởng thụ thành quả.
Isca Augusta là một trong những pháo đài La Mã quan trọng nhất tại Britannia (nước Anh ngày nay), phản ánh quyền lực quân sự và tổ chức đế chế cổ đại.
Từng là món ăn "cứu đói" gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, khoai khô, khoai xéo đã trở thành món ăn vặt được người dân thành phố ưa chuộng.
Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí, lọc không khí mà còn được xem là “vật dẫn khí”, giúp thu hút tài lộc cho gia chủ.
Một người đàn ông tại Mỹ công khai kế hoạch nhận con nuôi và coi chatbot AI là mẹ của các con, làm dấy lên tranh cãi về gia đình thời AI.
Các nhà khoa học lần đầu tiên sau 3.500 năm đã phục dựng lại chân dung của Amenhotep I, vị pharaoh Ai Cập đã sáng lập Thung lũng các Vua.
Không rực rỡ như các loài hoa quen thuộc, cánh đồng cà rốt nở hoa ven Đà Lạt gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh khôi, mộc mạc giữa cao nguyên.
Ngọc Huyền nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025. Thu Trang hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn quá tình cảm.
Visual 'không góc chết' của Sun HT giữa trời tuyết cùng sự xuất hiện của hội bạn thân đình đám như Chi Pu, Salim đang chiếm trọn spotlight mạng xã hội.
Các hình khắc cổ đại dài tới 40 mét, mô tả rắn, người và rết, được coi là bộ sưu tập lớn nhất từng ghi nhận về nghệ thuật tiền sử.
Trang Pháp - Băng Di không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Tình bạn 13 năm của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, hình ảnh một cô gái trong bộ trang phục 'Supergirl' đầy quyền năng nhưng không kém phần quyến rũ đang trở thành tâm điểm chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/1, Bọ Cạp hanh thông mọi chuyện, tâm tình thư thái. Cự Giải chú ý làm việc dứt khoát hơn, đừng lề mề.
Với giá hơn 100.000 đồng/bó, dăm đào bạch sắc trắng tinh khiết đang được không ít người tiêu dùng lựa chọn về chơi Tết sớm.