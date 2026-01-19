TikTok âm thầm ra mắt ứng dụng phim ngắn mang tên 'PineDrama'

Người dùng vẫn lướt TikTok, nhưng mỗi video bạn xem đều là một tập phim ngắn của một câu chuyện hư cấu.

TikTok vừa lặng lẽ ra mắt ứng dụng phim ngắn độc lập mới mang tên PineDrama tại Mỹ và Brazil. Ứng dụng này cung cấp các bộ phim “microdrama” – về cơ bản là những chương trình truyền hình ngắn gọn, có thể xem dưới dạng chuỗi các tập phim kéo dài một phút.

PineDrama hiện có mặt trên cả iOS và Android. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và hiện chưa có quảng cáo, dù điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Giao diện ứng dụng PineDrama vừa được TikTok ra mắt.

Bạn có thể tìm kiếm nội dung qua thẻ “Khám phá” của ứng dụng, nơi cho phép sắp xếp các bộ phim theo “Tất cả” hoặc “Xu hướng”, hoặc thông qua các đề xuất dọc không ngừng được cá nhân hóa theo sở thích của bạn.

PineDrama mang đến nhiều thể loại đa dạng như giật gân, lãng mạn, gia đình và nhiều hơn nữa. Một số chương trình nổi bật có thể kể đến như “Love at First Bite” và “The Officer Fell for Me”.

Ứng dụng còn có mục “Lịch sử xem” giúp bạn dễ dàng quay lại các series đang theo dõi. Ngoài ra, mục “Yêu thích” cho phép lưu lại những bộ phim bạn ưa thích nhất. Người dùng cũng có thể trao đổi ý kiến với cộng đồng qua phần bình luận và trải nghiệm chế độ xem toàn màn hình loại bỏ chú thích và thanh bên.

Ngành công nghiệp microdrama chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây nhưng được dự báo sẽ có doanh thu cao. Ảnh: TikTok

Động thái này diễn ra sau khi TikTok ra mắt mục “TikTok Minis” vào cuối năm ngoái, cho phép người dùng xem các phim microdrama ngay trên ứng dụng. Với việc giới thiệu PineDrama, TikTok đang cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng phim ngắn nổi tiếng như ReelShort và DramaBox.

Dù ngành công nghiệp microdrama chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây, nhưng theo Variety, doanh thu hàng năm của lĩnh vực này dự kiến sẽ đạt 26 tỷ USD vào năm 2030.

Kể chuyện dạng ngắn chưa bao giờ là con đường dễ dàng, ngay cả khi có sự hậu thuẫn lớn. Năm 2020, đồng sáng lập DreamWorks kiêm cựu lãnh đạo Disney, Jeffrey Katzenberg, đã ra mắt nền tảng phát trực tuyến Quibi với số vốn lên tới 1,75 tỷ USD. Quibi cung cấp các tập phim dưới 10 phút với sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hollywood, nhưng không thu hút được khán giả và phải đóng cửa chỉ sau sáu tháng hoạt động.

ReelShort và DramaBox đã thành công nơi Quibi thất bại bởi lẽ, trong khi Quibi cố gắng nén các chương trình truyền hình Hollywood thành các tập ngắn, thì ReelShort và DramaBox lại xây dựng những câu chuyện kinh phí thấp, thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên bằng các tình tiết gay cấn liên tục, sử dụng diễn viên không thuộc các hiệp hội lớn. Họ cũng tập trung vào nhóm khán giả yêu thích thể loại lãng mạn kịch tính và trả thù, trong khi Quibi lại nhắm đến đại chúng.

TikTok hiện đang kỳ vọng lặp lại thành công này với PineDrama. Công ty vốn đã thống trị mảng mạng xã hội video ngắn và giờ đây đang hướng tới chinh phục thêm một lĩnh vực truyền thông mới.