Trung Quốc làm UAV với cánh bằng sợi tre cho giá rẻ bất ngờ

Số hóa - Xe

Trung Quốc làm UAV với cánh bằng sợi tre cho giá rẻ bất ngờ

Thiết kế mới giúp cắt giảm chi phí phần cánh chỉ còn 1/4, trọng lượng và giá thành tổng thể giảm xuống 20% tạo lợi thế trong cuộc đua công nghệ drone xanh.

Tuệ Minh
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết họ đã phát triển một máy bay không người lái (UAV) với cánh làm từ sợi tre, giúp thiết bị nhẹ hơn 20% và rẻ hơn đáng kể so với loại sử dụng sợi carbon truyền thống. Chiếc UAV sử dụng vật liệu tre này đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại thành phố Thiên Tân vào tháng trước.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết họ đã phát triển một máy bay không người lái (UAV) với cánh làm từ sợi tre, giúp thiết bị nhẹ hơn 20% và rẻ hơn đáng kể so với loại sử dụng sợi carbon truyền thống. Chiếc UAV sử dụng vật liệu tre này đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại thành phố Thiên Tân vào tháng trước.
Theo công bố, chi phí vải tre chỉ bằng khoảng 1/4 so với vải sợi carbon. Nhờ đó, tổng chi phí cấu trúc của UAV có thể giảm hơn 20%. Ngành công nghiệp UAV hiện chủ yếu phụ thuộc vào các vật liệu tổng hợp truyền thống như sợi carbon – vốn tiêu tốn nhiều năng lượng trong sản xuất và khó phân hủy.
Theo công bố, chi phí vải tre chỉ bằng khoảng 1/4 so với vải sợi carbon. Nhờ đó, tổng chi phí cấu trúc của UAV có thể giảm hơn 20%. Ngành công nghiệp UAV hiện chủ yếu phụ thuộc vào các vật liệu tổng hợp truyền thống như sợi carbon – vốn tiêu tốn nhiều năng lượng trong sản xuất và khó phân hủy.
Tre được xem là một hướng đi mới để thiết kế UAV nhẹ hơn, chi phí thấp hơn và thân thiện với môi trường. Dự án do Trung tâm Quốc tế về Tre và Song mây, Viện Công nghệ Ninh Ba thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh và tập đoàn Long Bamboo Technology phối hợp phát triển.
Tre được xem là một hướng đi mới để thiết kế UAV nhẹ hơn, chi phí thấp hơn và thân thiện với môi trường. Dự án do Trung tâm Quốc tế về Tre và Song mây, Viện Công nghệ Ninh Ba thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh và tập đoàn Long Bamboo Technology phối hợp phát triển.
Qin Daochun, Giám đốc Trung tâm Tre - trưởng nhóm dự án, tuyên bố rằng vật liệu tổng hợp từ tre cần đáp ứng các yêu cầu cơ học nghiêm ngặt mà còn cần vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật như quy trình tạo khuôn và khả năng thích ứng môi trường. Vật liệu tổng hợp từ tre do nhóm phát triển đã đạt được sự kết hợp giữa độ bền cao, độ dẻo dai lớn và khả năng tạo hình tốt.
Qin Daochun, Giám đốc Trung tâm Tre - trưởng nhóm dự án, tuyên bố rằng vật liệu tổng hợp từ tre cần đáp ứng các yêu cầu cơ học nghiêm ngặt mà còn cần vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật như quy trình tạo khuôn và khả năng thích ứng môi trường. Vật liệu tổng hợp từ tre do nhóm phát triển đã đạt được sự kết hợp giữa độ bền cao, độ dẻo dai lớn và khả năng tạo hình tốt.
Sau hơn 100 thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa quy trình từ khâu chọn nguyên liệu tre đến sản xuất lớp vỏ máy bay. Ông Lian Jianchang, Chủ tịch Long Bamboo Technology Group, chia sẻ rằng doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác đặc tính nhẹ, xanh và có thể phân hủy sinh học của tre.
Sau hơn 100 thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa quy trình từ khâu chọn nguyên liệu tre đến sản xuất lớp vỏ máy bay. Ông Lian Jianchang, Chủ tịch Long Bamboo Technology Group, chia sẻ rằng doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác đặc tính nhẹ, xanh và có thể phân hủy sinh học của tre.
Thiết bị có sải cánh 2,5m, trọng lượng 7kg, có thể duy trì tốc độ bay ngang trên 100 km/h trong hơn 1 giờ và cất – hạ cánh thẳng đứng. Phần vỏ thân máy bay được chế tạo từ vật liệu tổng hợp từ tre – đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một UAV cánh cố định sử dụng vật liệu này ở quy mô đáng kể, với hơn 25% cấu trúc làm từ tre.
Thiết bị có sải cánh 2,5m, trọng lượng 7kg, có thể duy trì tốc độ bay ngang trên 100 km/h trong hơn 1 giờ và cất – hạ cánh thẳng đứng. Phần vỏ thân máy bay được chế tạo từ vật liệu tổng hợp từ tre – đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một UAV cánh cố định sử dụng vật liệu này ở quy mô đáng kể, với hơn 25% cấu trúc làm từ tre.
Ứng dụng của UAV này có thể mở rộng sang nền kinh tế tầm thấp, xe năng lượng mới và thiết bị hàng hải. China Green Times nhận định tre có thể trở thành vật liệu giá rẻ cho các UAV phục vụ kinh tế tầm thấp, với tiềm năng ứng dụng trong phòng cháy rừng, bảo vệ thực vật, giám sát sinh thái, khảo sát địa lý và giao hàng.
Ứng dụng của UAV này có thể mở rộng sang nền kinh tế tầm thấp, xe năng lượng mới và thiết bị hàng hải. China Green Times nhận định tre có thể trở thành vật liệu giá rẻ cho các UAV phục vụ kinh tế tầm thấp, với tiềm năng ứng dụng trong phòng cháy rừng, bảo vệ thực vật, giám sát sinh thái, khảo sát địa lý và giao hàng.
Ngoài UAV, các chuyên gia cho rằng vật liệu tổng hợp từ tre còn có triển vọng ứng dụng trong các bộ phận cấu trúc vệ tinh cỡ nhỏ và lớp vỏ tàu vũ trụ siêu nhẹ nhờ đặc tính bền, cứng và khả năng giảm rung tốt. Trước đây, Nhật cũng đã thành công đưa một vệ tinh được làm từ gỗ lên quỹ đạo.
Ngoài UAV, các chuyên gia cho rằng vật liệu tổng hợp từ tre còn có triển vọng ứng dụng trong các bộ phận cấu trúc vệ tinh cỡ nhỏ và lớp vỏ tàu vũ trụ siêu nhẹ nhờ đặc tính bền, cứng và khả năng giảm rung tốt. Trước đây, Nhật cũng đã thành công đưa một vệ tinh được làm từ gỗ lên quỹ đạo.
Tuệ Minh
SCMP, Long Bamboo Tech
#Trung Quốc #sợi tre #UAV #Máy bay không người lái

