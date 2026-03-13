Video: Giới thiệu xe điện Honda 0 α - Honda 0 Series.

Tương lai ôtô điện của Honda vừa trở nên kém sáng sủa hơn khi hãng xe Nhật Bản đã quyết định hủy bỏ ba sản phẩm dành cho thị trường Bắc Mỹ, bao gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV. Đây vốn là những mẫu xe từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt chiến lược điện hóa tiếp theo của Honda. Hãng xe Nhật Bản đưa ra quyết định này trong bối cảnh phải đánh giá lại kế hoạch sản phẩm khi nhu cầu xe điện toàn cầu đang chững lại.

Lỗ hơn 400.000 tỷ - Honda dừng sản xuất ôtô điện, tập trung vào hybrid.

Việc dừng dự án phát triển Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV ở giai đoạn khá muộn khiến hãng phải chịu thiệt hại tài chính lớn. Công ty cho biết sẽ ghi nhận khoảng 2,5 nghìn tỷ Yên (tương đương 15,7 tỷ USD - khoảng hơn 400 tỷ đồng) chi phí và khoản lỗ liên quan đến quyết định đảo chiều này.

Trong thông cáo gửi báo chí, Honda cho biết: "Sau khi cân nhắc nhiều phương án nhằm cải thiện tình hình lợi nhuận hiện tại trong thời gian sớm nhất, công ty đã quyết định hủy bỏ việc phát triển và ra mắt ba mẫu điện dự kiến sản xuất tại Mỹ, gồm Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon và Acura RSX EV. Honda cho rằng trong bối cảnh nhu cầu xe điện đang suy giảm đáng kể, việc đưa các sản phẩm này vào sản xuất và bán ra có thể dẫn đến những khoản lỗ dài hạn lớn hơn".

Trong ba mẫu xe kể trên, Honda 0 Saloon từng được xem là gương mặt nổi bật nhất. Thiết kế của mẫu xe này được mô tả như sự kết hợp giữa một chiếc Lamborghini Gallardo và một chiếc minivan. Honda trước đó dự định ra mắt mẫu xe này tại thị trường Bắc Mỹ sau bản SUV. Các báo cáo hồi đầu năm cho thấy thời điểm ra mắt đã bị lùi tới năm 2027. Giờ đây, sự chậm trễ đó dường như đã trở thành dấu chấm hết cho dự án.

So với Honda 0 Saloon và Acura RSX EV, Honda 0 SUV được xem là mẫu xe thực tế hơn dù thiết kế vẫn khá táo bạo với phần đuôi gù đặc trưng. Đây là một mẫu SUV thuần điện với khoang nội thất cao, hệ thống đèn phong cách điểm ảnh (pixel) và nền tảng phần mềm mới của hãng mang tên ASIMO OS. Mẫu xe này từng được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chủ lực mang lại doanh số lớn cho Honda tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, việc hủy bỏ Acura RSX EV có thể là điều gây tiếc nuối nhất. Thương hiệu Acura trước đó đã trưng bày nguyên mẫu sắp đi vào sản xuất của mẫu SUV lai Coupe này, hứa hẹn dùng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và cảm giác lái thể thao hơn so với đàn anh ZDX vừa bị khai tử gần đây. Ngoài ra, RSX EV cũng được kỳ vọng sẽ hồi sinh cái tên từng gắn với một mẫu xe coupe thể thao nổi tiếng trong quá khứ của Acura dù lần này xe sẽ xuất hiện dưới dạng SUV gầm cao.

Quyết định thay đổi chiến lược của Honda không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng xe điện tại Bắc Mỹ mà còn có thể tác động đến thị trường lao động ở Mỹ. Cả 3 mẫu xe điện kể trên ban đầu đều được lên kế hoạch sản xuất tại bang Ohio, Mỹ. Các thông tin chi tiết hơn vẫn đang được chờ xác nhận từ Honda.