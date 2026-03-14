DJI Avata 360 giá rẻ hé lộ khả năng qua tên gọi

Mẫu drone FPV mới của DJI, được đồn đoán là Avata 360, sẽ giúp tính năng quay video 360 độ trên không trở nên phổ biến hơn nhờ mức giá phải chăng.

DJI có thể sẽ sớm trở lại tâm điểm của thị trường drone FPV với một sản phẩm mới đầy khác biệt. Theo những thông tin rò rỉ ban đầu, mẫu Avata tiếp theo của hãng sẽ giúp việc quay chụp trên không với góc nhìn 360 độ trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Các chi tiết về mẫu drone tin đồn này, được cho là DJI Avata 360, đã xuất hiện thông qua nhiều nguồn rò rỉ từ Jasper Ellens, một chuyên gia thường xuyên theo dõi các sản phẩm của DJI.

Theo đó, phiên bản chỉ có drone có thể có giá khởi điểm khoảng 499 USD, tương đương khoảng 12,9 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Avata 2 hiện tại, vốn thường có giá khoảng 600 USD (tương đương khoảng 15,6 triệu đồng).

Điều này sẽ giúp Avata 360 trở thành một trong những lựa chọn phải chăng nhất trong danh mục drone FPV quay 360 độ đang phát triển, nơi các đối thủ như Insta360 Antigravity A1 có giá cao hơn.

Quảng cáo của DJI đăng hình một thấu kính lồi hé lộ một sản phẩm ra mắt ngày 26/3.

Ellens cũng cho biết, những hình ảnh quảng cáo và bao bì bị rò rỉ đang lan truyền trên mạng dường như là thật. Những hình ảnh này tiết lộ một số tính năng thiết thực, chẳng hạn như khả năng hỗ trợ ống kính có thể thay thế.

Một bộ hai ống kính được báo cáo có giá khoảng 50 USD (~1,3 triệu đồng) hoặc 50 EUR (~1,5 triệu đồng). Các ống kính này dường như sử dụng thiết kế vặn đơn giản, giúp việc thay thế nhanh chóng sau những vết xước hoặc va chạm nhỏ trở nên dễ dàng.

Hệ thống camera trung tâm được thiết kế để chụp ảnh 360 độ bằng hai ống kính.

Giá pin cũng có thể phải chăng hơn. Pin Intelligent Flight Battery dự phòng được đồn đoán có giá khoảng 70 USD (~1,8 triệu đồng) hoặc 70 EUR (~2,1 triệu đồng), mỗi viên có dung lượng 38,6 Wh. Dung lượng này lớn hơn so với pin 31,8 Wh được sử dụng trong Avata 2, có thể mang lại thời gian bay dài hơn.

Về thiết kế, các hình ảnh rò rỉ cho thấy một thân máy nhỏ gọn với bộ phận bảo vệ cánh quạt kiểu cinewhoop, tương tự như các mẫu Avata trước đó. Điểm khác biệt chính là việc bổ sung khả năng chụp ảnh 360 độ, có thể thông qua hệ thống camera kép.

DJI đã bắt đầu nhá hàng về một sản phẩm mới trên mạng xã hội, gợi ý về “một chiều không gian sáng tạo trên không hoàn toàn mới”. Theo Ellens, một đoạn teaser khác dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 3, cùng với nhiều tài liệu quảng cáo khác có thể sẽ được công bố sau đó.