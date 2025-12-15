Hà Nội

MKBHD chính thức khai tử ứng dụng Panels

Số hóa

MKBHD chính thức khai tử ứng dụng Panels

Ứng dụng hình nền Panels của YouTuber MKBHD sẽ ngừng hoạt động cuối năm 2025 sau nhiều khó khăn.

Thiên Trang (TH)
Panels, ứng dụng hình nền do Marques Brownlee (MKBHD) phát triển, sẽ đóng cửa vào ngày 31/12/2025.
MKBHD cho biết thay đổi trong đội ngũ khiến ông không thể tiếp tục duy trì dự án.
Trong video thông báo, Brownlee thừa nhận không thể biến Panels thành sản phẩm như mong muốn.
Mã nguồn ứng dụng sẽ được công bố miễn phí vào tháng 1/2026 dưới giấy phép Apache 2.0.
Người dùng đã tải hình nền vẫn có thể sử dụng cho đến khi ứng dụng bị gỡ khỏi App Store.
Các đăng ký sẽ tự động hủy và hoàn tiền, giao dịch mua trong ứng dụng đã ngừng lại.
Panels từng gây tranh cãi vì giá cao 11,99 USD/tháng và thu thập dữ liệu mạnh mẽ.
Dù giảm giá xuống 2 USD/tháng, ứng dụng vẫn không thể thu hút đủ người dùng để tồn tại.
