Steam vướng kiện bản quyền nhạc, Valve đối mặt rắc rối mới

Valve Corporation bị tổ chức bản quyền âm nhạc Anh kiện vì chưa có giấy phép cho các trò chơi trên Steam, mở thêm mặt trận pháp lý mới cho hãng.

Thiên Trang (TH)
Hiệp hội Quyền Biểu diễn (PRS) đã khởi kiện Valve Corporation tại Vương quốc Anh, cáo buộc nền tảng Steam sử dụng âm nhạc có bản quyền mà chưa có giấy phép phù hợp.
Tổ chức này đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà xuất bản âm nhạc tại Anh trong việc thu và phân phối tiền bản quyền.
Theo PRS, kể từ khi Steam ra mắt năm 2003, Valve chưa từng ký giấy phép cho việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc do tổ chức này quản lý.
Vụ kiện được đưa ra dựa trên Điều 20 của Copyright, Designs and Patents Act 1988 liên quan đến quyền “cung cấp sẵn” nội dung cho công chúng qua tải xuống hoặc phát trực tuyến.
Nếu tòa án chấp nhận lập luận của PRS, Valve có thể phải trả tiền bản quyền cho việc phân phối các trò chơi chứa nhạc thuộc hệ thống quản lý của tổ chức này.
Ở chiều ngược lại, Valve nhiều khả năng sẽ lập luận rằng nghĩa vụ bản quyền đã được các nhà phát triển hoặc nhà phát hành game thanh toán từ trước.
Vụ kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Valve vướng tranh chấp pháp lý khác liên quan đến cơ chế hộp loot trong tựa game Counter-Strike 2.
Trong khi đó, hãng cũng được cho là đã lùi lịch ra mắt một số phần cứng mới, cho thấy giai đoạn nhiều thách thức pháp lý và chiến lược đối với Valve.
