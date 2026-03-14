AI Nhật Bản thông minh hơn nhờ “nói leo”

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản thử nghiệm cho AI chen ngang như con người, bất ngờ giúp hệ thống suy luận chính xác hơn và linh hoạt hơn trong hội thoại.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã thử khiến AI “ít lịch sự” hơn khi trò chuyện.
Thay vì chờ đến lượt, AI được phép ngắt lời, chen ngang hoặc giữ im lặng.
Kết quả cho thấy khả năng suy luận và độ chính xác của AI tăng rõ rệt.
Giáo sư Yuichi Sei cho rằng sự hỗn loạn trong giao tiếp giúp AI linh hoạt hơn.
Nhóm nghiên cứu còn gán đặc điểm tính cách như cởi mở, tận tâm, hướng ngoại.
Thử nghiệm trên bộ dữ liệu Massive Multitask Language Understanding (MMLU) cho thấy độ chính xác tăng từ 68,7% lên 79,2%.
Ngay cả khi nhiều tác nhân trả lời sai, AI vẫn cải thiện nhờ cơ chế ngắt lời.
Nghiên cứu mở ra hướng mới: giao tiếp “thô” có kiểm soát giúp AI thông minh hơn.
