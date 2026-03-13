Hà Nội

Game Boy Jukebox Pokémo, máy nghe nhạc “Game Boy” không chơi được game

Số hóa - Xe

Nintendo ra mắt Game Boy Jukebox phát nhạc Pokémon Red & Blue, giá gần 2 triệu đồng. Thiết kế hoài niệm nhưng chỉ để nghe nhạc, không chơi game.

Thiên Trang
Ayaneo ra mắt Pocket Air Mini B.Duck

Ayaneo ra mắt Pocket Air Mini B.Duck

Ayaneo trình làng Pocket Air Mini phiên bản giới hạn B.Duck với thiết kế vàng nổi bật, mang phong cách retro vui nhộn nhưng vẫn giữ hiệu năng mạnh mẽ.