Game Boy Jukebox Pokémo, máy nghe nhạc “Game Boy” không chơi được game

Nintendo ra mắt Game Boy Jukebox phát nhạc Pokémon Red & Blue, giá gần 2 triệu đồng. Thiết kế hoài niệm nhưng chỉ để nghe nhạc, không chơi game.
Nấm đông trùng hạ thảo từ lâu đã nổi tiếng trong y học cổ truyền châu Á, nhưng đặc tính sinh học và vòng đời của nó còn kỳ lạ hơn nhiều người nghĩ.
Nhiều người dùng iPhone gặp tình trạng pin tụt xuống còn 20% sau một đêm, nhưng nguyên nhân và cách khắc phục đã được hé lộ.
Dự án xe điện gồm 0 Sedan, 0 SUV và Acura RSX vừa được Honda hủy tại Mỹ, ghi nhận khoản lỗ 15,7 tỷ USD (khoảng 400.000 tỷ) và chuyển hướng sang ôtô hybrid.
Lợi dụng dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và thói quen mua sắm online, nhiều đối tượng giả danh shipper để gửi link độc hại và rút tiền ngân hàng của nạn nhân.
Audi A6L 2026 vừa ra mắt, điểm đáng chú ý là mẫu xe này được kéo dài đáng kể so với bản tiêu chuẩn, khiến kích thước tổng thể tương đương với dòng A8 cao cấp.
Những hình ảnh chạy thử của chiếc xe MPV cỡ nhỏ 7 chỗ Hyundai Stargazer 2026 tại Việt Nam cho thấy, chiếc xe đã được lột xác hoàn toàn về diện mạo.
Xung đột Mỹ-Israel và Iran khiến ngành bán dẫn toàn cầu chao đảo, vốn hóa Samsung và SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch.
Apple trải qua nửa thế kỷ đầy biến động, từ tuổi teen nổi loạn suýt sụp đổ đến cú tái sinh huyền thoại, trở thành đế chế công nghệ trị giá 4.000 tỷ USD.
DAB Motors - nhà sản xuất của Pháp vừa chính thứ cho ra mắt DAB 1 2026, hướng tới một chiếc xe môtô chạy điện nhỏ gọn nhưng đầy mạnh mẽ trên đường phố.
iPhone 17e vừa lên kệ Việt Nam với giá 18 triệu, thiết kế quen thuộc, màu hồng pastel mới tinh tế, chip A19 mạnh mẽ và lần đầu hỗ trợ MagSafe.
Hãng sản xuất ôtô MG của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt SUV MGS9 PHEV 2026, đây là mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên của hãng được thiết kế dành cho gia đình.
Ferrari vừa ra mắt mẫu GT 2+2 hoàn toàn mới mang tên Amalfi tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Dự kiến mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong năm nay.
Dòng Galaxy Book6 mới của Samsung nổi bật với màn hình cao cấp, tùy chọn GPU mạnh mẽ, thiết kế khung nhôm và tích hợp nhiều tính năng AI thông minh.
Doanh số xe cỡ A tại Việt Nam tháng 2/2026 chỉ đạt 208 xe, thấp nhất kể từ năm 2023 đến nay. Mẫu Hyundai i10 dẫn đầu thị phần trong bối cảnh phân khúc thu hẹp.
Những hình ảnh mới lộ diện của mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID.Unyx 08 2026 cho thấy, xe sở hữu khoang lái với thiết kế bao quanh người ngồi ở hàng ghế trước.
Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.
Mitsubishi Outlander PHEV 2026 đã chính thức có mặt tại Australia. Hãng xe Nhật Bản cũng đã công bố giá bán và thông số chi tiết cho mẫu SUV plug-in hybrid này.
Ayaneo trình làng Pocket Air Mini phiên bản giới hạn B.Duck với thiết kế vàng nổi bật, mang phong cách retro vui nhộn nhưng vẫn giữ hiệu năng mạnh mẽ.
HONOR X8d chính thức lên kệ Việt Nam với pin 7.000mAh, chip Snapdragon, màn hình AMOLED 3.000 nits, thiết kế mỏng nhẹ và giá sale chỉ khoảng 8 triệu đồng.
Xu hướng sử dụng chatbot đang ngày càng phổ biến, và điều này có thể khiến Apple có động thái biến Siri thành một trợ lý dạng chatbot trong tương lai.
Mẫu xe MG 4X 2027 mới ra mắt tại Trung Quốc này, thực chất chính là phiên bản SUV của mẫu hatchback thuần điện MG4 nâng cấp đang bán trên thị trường.