[INFOGRAPHIC] Tiểu hành tinh to ngang máy bay phản lực bay qua Trái đất

Ngày 3/9, một tiểu hành tinh to ngang máy bay phản lực thương mại bay qua Trái đất ở khoảng cách 218.009 km với vận tốc 45.000 km/giờ.
Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.
Trong tuần mới, 3 con giáp có thể gặp nhiều niềm vui bất ngờ, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, tài vận bùng nổ.
Vanadinite là một khoáng vật rực rỡ chứa vanadi, thường có màu đỏ cam bắt mắt, không chỉ quý hiếm mà còn mang nhiều điều thú vị ít người biết đến.
Không phải ai cũng biết, trong nhà có một vị trí cực kỳ quan trọng, đặt cây cảnh đúng chỗ sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng và giàu sang.
Nếu thuộc một trong ba con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận may mắn dồn dập sau Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay.
Vào đêm 7/9, rạng sáng 8/9, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội ngắm "trăng máu" tuyệt đẹp. Hiện tượng này sẽ kéo dài trong 82 phút.
Với hình dáng kỳ lạ, thân củ như quái thú, nho Angola trở thành biểu tượng độc lạ trong giới chơi cây cảnh siêu giàu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão thông minh, bản lĩnh, có thể biến nguy cơ thành cơ hội và có hầu bao dư dả.
Sống ở dãy Himalaya và Tây Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ (Ailurus fulgens) là loài động vật mang vẻ ngoài đáng yêu và ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học thú vị.
Một thợ săn tàu đắm đã khám phá được vị trí của xác tàu SS James Carruthers bị đắm ở hồ Huron trong trận bão tuyết kinh hoàng năm 1913.
Trong 50 ngày tới, ba con giáp này được hưởng phúc phần tổ tiên, quý nhân che chở, công việc hanh thông, tài lộc bùng nổ.
Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch, khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
Rùa dẹt (Malacochersus tornieri) là một loài rùa kỳ lạ sinh sống ở Đông Phi, nổi bật bởi chiếc mai phẳng bất thường cùng nhiều đặc điểm thú vị hiếm thấy.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9, Nhân Mã chú ý tránh tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng. Bảo Bình đừng tự ti kẻo lỡ mất cơ hội làm giàu.
Cryptoclidus là một loài bò sát biển thuộc nhóm plesiosaur sống vào kỷ Jura giữa, nổi bật với chiếc cổ dài duyên dáng và lối sống săn mồi dưới đại dương cổ đại.
3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi chảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.
Musgravite là một trong những khoáng vật quý hiếm bậc nhất thế giới, được giới sưu tầm đá quý đặc biệt quan tâm nhờ vẻ đẹp huyền bí và giá trị khó tưởng tượng.
Trong 82 phút rạng sáng ngày 8/9, Mặt Trăng sẽ khoác lên mình một màu đỏ máu đầy ma mị khi vệ tinh này vào vùng bóng tối của Trái Đất.
Maeshowe là một trong những công trình mộ đá tiền sử vĩ đại nhất châu Âu, gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ bí và những bí mật khảo cổ hấp dẫn.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền sau Rằm tháng 7 Âm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Sửu xoay chuyển tình thế, sự nghiệp khởi sắc, trong khi Thân có thể gặp xui xẻo, bất lợi.