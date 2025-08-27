Phát hiện mới về tiểu hành tinh gần Trái đất

Ba nghiên cứu mới về các mẫu vật được thu thập từ Bennu cho thấy tiểu hành tinh gần Trái đất này chứa bụi sao có tuổi đời lâu hơn cả Hệ Mặt trời.
Trước thềm Quốc khánh 2/9, top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Trần Khởi My khoe loạt ảnh diện áo dài trắng.
Chi tiêu thiếu kỷ luật, trả nợ tối thiểu hay rút tiền mặt từ thẻ tín dụng là những thói quen nguy hiểm dễ khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ xấu.
Rolls-Royce vừa cho ra mắt bộ sưu tập Spectre phiên bản Primavera (Spectre Inspired by Primavera), một khúc hòa ca đầy thi vị của mùa xuân qua loạt xe Bespoke.
Hàng nghìn người đổ về ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra tối nay 27/8.
An ninh tại tuyến phố Tràng Tiền thắt chặt trước khi diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cả Quảng trường Ba Đình như hòa chung một nhịp thở, vừa trang nghiêm vừa bừng sáng tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc.
Âm thanh từ động cơ và bánh xích sắt của những cỗ xe thép vang vọng khắp không gian, như hòa nhịp cùng sự háo hức của hàng nghìn người xem sơ duyệt diễu binh.
Đông đảo người dân có mặt tại ngã tư An Dương - Thanh Niên (Hà Nội) chờ xem các khối xe đi qua trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.
Cả quảng trường Ba Đình bừng lên sức sống, vừa long trọng vừa phấn khởi, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành quan trọng của Thủ đô.
Nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu xe bán atir Toyota Hilux 2026 thế hệ mới vừa xuất hiện trên đường thử tại Thái Lan, hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý.
Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô trong buổi sơ duyệt diễu binh.
Bão số 5 đi qua khiến hàng loạt bệnh viện lớn ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề, nhiều nơi bị tốc mái, hư hỏng trần, đổ tường, gãy cây xanh và hỏng thiết bị.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc sửng sốt khi phát hiện bên trong chiếc bình hình thiên nga bằng đồng 2.000 năm tuổi vẫn chứa đầy chất lỏng lạ.
Thuyền trưởng John Shields may mắn ghi lại được cảnh tượng cá heo bạch tạng hiếm gặp bất ngờ xuất hiện ngoài khơi bờ biển Virginia, Mỹ. gây sốt toàn cầu.
NASA hợp tác IBM ra mắt Surya, mô hình AI dự báo bão Mặt Trời với dữ liệu 250 TB, giúp kéo dài thời gian cảnh báo và tăng khả năng ứng phó của nhân loại.
Việc đưa “Quái thú ăn thịt bầy máy bay không người lái” FK-3000 vào biên chế cho thấy, Trung Quốc coi các đàn UAV là thách thức lớn trong chiến tranh hiện đại.
Trước tình trạng hàng quán trên một số tuyến phố cho thuê ghế "bán chỗ" xem sơ duyệt diễu binh giá 20.000-30.000 đồng/ghế, lực lượng công an đã xử lý, dẹp bỏ.
Đào Hoàng Yến chia sẻ ảnh hậu trường phim, trong phân cảnh cùng nghệ sĩ Vĩnh Xương. Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành nữ quân nhân trên sân khấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/8, Cự Giải suy nghĩ dài hạn sẽ vượng phát lên. Bọ Cạp nên ẩn mình chờ thời khi chưa có cơ hội.
Từ loài chống đói của người dân địa phương, cá chành dục trở thành đặc sản đắt đỏ, ít ai có cơ hội được thưởng thức.