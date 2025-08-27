Hà Nội

Phát hiện mới về tiểu hành tinh gần Trái đất

Giải mã

Phát hiện mới về tiểu hành tinh gần Trái đất

Ba nghiên cứu mới về các mẫu vật được thu thập từ Bennu cho thấy tiểu hành tinh gần Trái đất này chứa bụi sao có tuổi đời lâu hơn cả Hệ Mặt trời.

Tâm Anh (theo Livescience)
Tiểu hành tinh gần Trái đất Bennu chứa bụi sao có tuổi đời lâu hơn cả Hệ mặt trời của chúng ta cũng như các vật liệu hữu cơ và băng từ không gian giữa các vì sao. Thông tin này được đưa ra dựa trên 3 nghiên cứu mới về các mẫu vật được thu thập tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Các nhà khoa học trên toàn thế giới đã nghiên cứu kỹ lưỡng các mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Bennu kể từ khi chúng được đưa về Trái đất vào năm 2023 nhờ sứ mệnh OSIRIS-REx của NASA. Sứ mệnh OSIRIS-REx đã bay dọc theo tiểu hành tinh Bennu trước khi hạ cánh trong thời gian ngắn và thu thập mẫu vật vào năm 2020. Ảnh: NASA/Zia Rahman.
Trong công bố trên tạp chí Nature Astronomy ngày 22/8, các nhà nghiên cứu cho rằng, một thiên thể cổ xưa đã vỡ ra trong một vụ va chạm dữ dội sau lịch sử phức tạp và tạo nên tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab/Jonathan North).
Thiên thể cổ xưa đó chứa đựng vật chất từ ​​nhiều môi trường khác nhau: gần Mặt trời, xa Mặt trời nhưng vẫn nằm trong Hệ Mặt trời và xa hơn Hệ Mặt trời trong không gian liên sao. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Các nhà khoa học phát hiện ra những điều này bằng cách quan sát các đồng vị, hay các loại nguyên tố, trong mẫu bụi của tiểu hành tinh Bennu. Ví dụ, các đồng vị có nguồn gốc từ hệ Mặt Trời có thành phần khác với các đồng vị đến từ bụi sao giữa các vì sao. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Các nhà khoa học cho rằng, tiểu hành tinh "mẹ" của Bennu đã được hình thành ở vùng ngoài Hệ Mặt trời, có khả năng nằm ngoài phạm vi sao Mộc và sao Thổ. Tuy nhiên, một sự kiện thảm khốc đã xảy ra khi thiên thể mẹ đã xảy ra va chạm mạnh với một tiểu hành tinh và vỡ tan. Thông tin này được đồng tác giả nghiên cứu Jessica Barnes kiêm phó giáo sư tại Phòng thí nghiệm Mặt Trăng và Hành tinh của Đại học Arizona, cho biết. Ảnh: OIST.
Theo phó giáo sư Jessica, sau cú va chạm đầu, các mảnh vỡ đã tái hợp, và điều này có thể đã lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, một số vật chất còn sót lại đã hợp nhất thành tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA.
Mặc dù Bennu không có sự sống nhưng nghiên cứu về tiểu hành tinh này có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu cách sự sống xuất hiện trên Trái đất. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Michelle Thompson, tác giả chính thứ hai của bài báo và là phó giáo sư tại Đại học Purdue chuyên về phong hóa không gian, cho biết: "Các tiểu hành tinh là di tích của Hệ Mặt trời thuở sơ khai. Chúng giống như những viên nang thời gian. Chúng ta có thể sử dụng chúng để nghiên cứu nguồn gốc của Hệ Mặt Trời và mở ra cánh cửa đến nguồn gốc sự sống trên Trái đất". Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Livescience)
#tiểu hành tinh Bennu #nghiên cứu mẫu vật không gian #sứ mệnh OSIRIS-REx #tiểu hành tinh #Hệ Mặt trời

