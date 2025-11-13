Hà Nội

Tiết lộ sốc về đội quân đồng tính tinh nhuệ của Hy Lạp cổ

Vào thời Hy Lạp cổ đại, đội quân thần thánh Thebes được xem là hình mẫu của lòng dũng cảm và tình yêu vượt lên mọi định kiến.

Đội quân gồm 150 cặp tình nhân nam. Người Hy Lạp cổ tin rằng tình yêu giữa các chiến binh sẽ tạo nên sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối. Ảnh: Pinterest.
Thành lập vào thế kỷ IV TCN tại thành Thebes. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Hy Lạp lúc bấy giờ. Ảnh: Pinterest.
Họ chiến đấu bên cạnh nhau như anh em và người yêu. Sự gắn bó sâu sắc khiến họ không bao giờ rời bỏ đồng đội trên chiến trường. Ảnh: Pinterest.
Đội quân này đánh bại Sparta trong trận Leuctra năm 371 TCN. Đây là chiến thắng lịch sử làm thay đổi cán cân quyền lực ở Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Alexander Đại đế từng bày tỏ sự kính trọng với họ. Ông cho rằng tình yêu như vậy tạo nên những chiến binh quả cảm nhất. Ảnh: Pinterest.
Đội quân này bị tiêu diệt trong trận Chaeronea năm 338 TCN. Họ chiến đấu đến người cuối cùng chống lại quân Macedonia. Ảnh: Pinterest.
Ngôi mộ tập thể của họ được phát hiện vào thế kỷ 19. Di tích này được gọi là “Mộ Sư tử” ở Chaeronea, Hy Lạp. Ảnh: wixstatic.com.
