Kinh doanh

“Tiên dược” chốn núi cao hơn 2 tỷ/kg có gì đặc biệt?

Được mệnh danh là “tiên dược” chốn núi cao, đông trùng hạ thảo Tây Tạng nổi tiếng bởi công dụng thần kỳ cho sức khỏe và mức giá nhiều người "ngã ngửa". 

Đông trùng hạ thảo là sự hợp sinh giữa nấm và sâu rất đặc biệt. Mùa đông, trông bề ngoài chúng giống như những con côn trùng (động vật). Ảnh: Internet
Nhưng mùa hè đến, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất và phát tán các bào tử. Ảnh: Internet
Trong số các loại đông trùng hạ thảo trên thị trường, đông trùng hạ thảo Tây Tạng (hay còn gọi sâu cỏ) được coi là “tiên dược” tự nhiên, có chất lượng tốt nhất. Ảnh: Internet
Lý do là khu vực Tây Tạng cao khoảng 4.500-6.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình trong năm từ 0-3 độ C, môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm, là điều kiện lý tưởng để đông trùng hạ thảo cho chất lượng tối ưu. Ảnh: Viendanhuong
Vì vậy, loại sâu cỏ xuất xứ từ vùng Tây Tạng được giới nhà giàu săn mua, dù giá đắt hơn vàng ròng. Ảnh: Internet
Tại Việt Nam, giá đông trùng hạ thảo dao động từ 100 - 500 triệu đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, giá khởi điểm khoảng 700 triệu đồng/kg, với loại đắt nhất lên tới 2,2 tỷ đồng/kg. Ảnh: Phúc Nguyên Đường
Dù đắt song vào dịp Tết, đông trùng hạ thảo Tây Tạng luôn trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Internet
Do nhu cầu tăng cao và khai thác ồ ạt, đông trùng hạ thảo tự nhiên ngày càng khan hiếm, dẫn đến giá leo thang. Ảnh: Migola Travel
Nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã trồng thành công đông trùng hạ thảo. Ảnh: Internet
So với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, loại tự nuôi trồng giá rẻ hơn nhiều. Ảnh: Yeha
