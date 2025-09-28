Hà Nội

Sống Khỏe

Tiến bộ y học nổi bật của Việt Nam và thế giới

Những tiến bộ y học không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân và hệ thống y tế tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Bình Nguyên

Từ năm 2020 - 2025, y học toàn cầu và ở Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng trong nhiều lĩnh vực: Từ phát triển vaccine mRNA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, điều trị ung thư cá thể hóa đến các ca ghép tạng ngày càng phức tạp.

Ghép đa tạng phức tạp

Thời gian qua việc cấy ghép thận, tim, gan… từ heo đã được chỉnh sửa gene để phù hợp hơn với cơ thể người đã tạo nên những bước đột phá trong y học. Trong năm 2024, các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện thành công việc cấy gan heo được chỉnh sửa gene vào người chết não để thử chức năng bổ sung cho gan suy yếu. Gan heo bắt đầu sản xuất mật và albumin, cho thấy hoạt động gan ‑ vật chủ trong một thời gian nhất định mà không bị thải nhanh.

Mới đây, vào tháng 1/2025, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) đã phẫu thuật cấy ghép thận từ heo biến đổi gene cho bệnh nhân người Mỹ, 67 tuổi mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Sau ca ghép, bệnh nhân không còn phải phụ thuộc vào máy lọc máu. Đây cũng là trường hợp sống sót lâu nhất, hơn 6 tháng với cơ quan cấy ghép từ động vật trong cơ thể người, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực cấy ghép liên loài, chứng minh những bước tiến vượt bậc so với giai đoạn trước đây.

Hiện các trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới cũng mở rộng số lượng ca ghép tim, thận, gan, phổi, kết hợp các kỹ thuật bảo tồn tạng mới, cải thiện tỷ lệ sống sau ghép và giảm biến chứng.

Năm 2024, Vanderbilt University Medical Center (Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới, thực hiện 174 ca ghép tim cho cả người lớn và trẻ em, một con số kỷ lục về số ca ghép tim được thực hiện trong một năm.

Việt Nam cũng có bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực ghép tạng. Tính đến cuối năm 2024, nước ta đạt 9.516 ca ghép tạng thành công kể từ khi bắt đầu chương trình ghép thận năm 1992.

anh-1.jpg
Thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đặc biệt nổi bật là ca ghép tim‑gan đồng thời đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào tháng 10/2024 cho bệnh nhân suy tim, suy gan nặng.

Mới đây, vào tháng 8/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã thực hiện ca ghép tim‑phổi đồng thời thành công lần đầu tiên tại Việt Nam, một ca rất phức tạp vì liên quan đến hai cơ quan lớn cùng lúc.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam duy trì số ca ghép tạng hơn 1.000 ca/năm, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Hiện các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến.

AI trong chẩn đoán hình ảnh

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng mạnh mẽ, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Tháng 10/2024, Family Medical Practice (FMP Healthcare Group), Trung tâm Tầm soát Sức khỏe CARE 1 & Siemens Healthineers Vietnam công bố triển khai kỹ thuật chụp nhũ ảnh 3D (Mammomat Inspiration) kết hợp trí thông minh nhân tạo, giúp nâng cao tính chính xác trong tầm soát ung thư vú.

Công nghệ chụp nhũ ảnh 3D tomosynthesis góc rộng 50 độ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện sớm ung thư vú, với các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phát hiện ung thư xâm lấn tăng 43% và giảm 15% liều bức xạ chỉ với một lần chụp.

anh-2.jpg
AI được các bệnh viện ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh - Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tại Việt Nam, AI ứng dụng trong máy chụp cộng hưởng từ giúp cải thiện hiệu suất quá trình chụp, tăng độ chính xác và trải nghiệm tổng thể cho cả bệnh nhân và bác sĩ.

Đầu năm 2025, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã nghiên cứu ứng dụng AI trong siêu âm tim và trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam tiến hành triển khai phương pháp này. Tính đến nay, hơn 120 trường hợp siêu âm tim tại bệnh viện đã được thử nghiệm sử dụng AI và mang lại kết quả chẩn đoán rất tốt.

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT-Scanner, MRI), ứng dụng AI tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam không chỉ cải tiến đáng kể chất lượng và tốc độ chụp mà còn giúp phát hiện các dấu hiệu bệnh sớm, trở thành "trợ thủ đắc lực" cho các bác sĩ. Phần mềm trí tuệ nhân tạo EyeDr giúp tầm soát bệnh glaucoma chỉ mất 8-10 giây thay vì đợi 15-20 phút như trước.

Điều trị ung thư cá thể hóa

Điều trị ung thư cá thể hóa - tức thiết kế phác đồ dựa trên đặc điểm gene‑mô học của từng khối u và từng bệnh nhân đã trở thành mũi nhọn trong y học thế giới và đang được đẩy mạnh tại Việt Nam. Những tiến bộ này không chỉ cải thiện khả năng sống mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Trên thế giới, các mạng lưới hợp tác như WIN Consortium đang tiên phong trong việc kết hợp phân tích phân tử, AI, thử nghiệm lâm sàng sáng tạo để cá thể hóa phương pháp điều trị ung thư.

Một trong các bước đột phá là ứng dụng vaccine ung thư cá thể hóa, neoantigen‑vaccine sử dụng trình tự gene riêng của bệnh nhân để huấn luyện hệ miễn dịch tấn công tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, xét nghiệm “liquid biopsy” - tìm DNA ung thư lẫn trong máu đang được triển khai tại Anh với NHS, giúp phát hiện sớm biến đổi gene và áp dụng thuốc nhắm đích nhanh hơn.

Tại Việt Nam, Bệnh viện FV đầu tư hệ thống CyberKnife® S7 – robot xạ phẫu tích hợp AI để điều trị u mà không phải mổ, giảm tác động đến mô lành, cải thiện chính xác điều trị cho từng khối u cụ thể.

Một số bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã ứng dụng liệu pháp miễn dịch, xét nghiệm gene, mô học phân tử để lựa chọn thuốc và chiến lược điều trị phù hợp, đặc biệt trong các trường hợp ung thư phổi giai đoạn muộn, ung thư vú thể HER2 dương tính.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP HCM áp dụng liệu pháp CAR‑T để điều trị ung thư máu trong nước. Điều này là bước đột phá vì trước đây bệnh nhân buộc phải ra nước ngoài để làm liệu pháp này do chi phí và công nghệ cao.

Vaccine mRNA

Trong bối cảnh đại dịch COVID‑19, vaccine mRNA đã chứng tỏ là một công nghệ mang tính đột phá, cho tới nay tiếp tục mở rộng ứng dụng vượt ra ngoài giới hạn chống virus SARS‑CoV‑2. Trên thế giới, hãng Moderna mới đây công bố vaccine thế hệ mới ngừa COVID‑19, gọi là mNEXSPIKE, cho đáp ứng miễn dịch rất mạnh chống biến thể LP.8.1, nâng cao hơn gấp gần 16 lần hiệu giá trung hoà ở người từ 65 tuổi trở lên cũng như người có bệnh nền.

Cùng lúc, Moderna cũng đạt kết quả lâm sàng xuất sắc với vaccine cúm mRNA‑1010: vượt trội hơn vaccine cúm được cấp phép về hiệu quả lên tới gần 26,6% trong thử nghiệm người lớn từ 50 tuổi trở lên.

Ngoài ra, các thử nghiệm vaccine mRNA điều trị ung thư bắt đầu được triển khai, như vaccine BNT116 của BioNTech cho ung thư phổi thể tế bào không nhỏ thử nghiệm giai đoạn đầu trên nhiều quốc gia, nhằm huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện tế bào ung thư và ngăn tái phát.

anh-3.jpg
Vaccine mRNA phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra - Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tại Việt Nam, vaccine mRNA cũng được đẩy mạnh phát triển và ứng dụng. ARCT‑154 là vaccine COVID‑19 sử dụng công nghệ mRNA tự nhân, do Arcturus Therapeutics (Hoa Kỳ) chuyển giao công nghệ cho VinBioCare của Tập đoàn Vingroup. Vaccine này đã khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào tháng 8/2021 với 100 tình nguyện viên tại Hà Nội, nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng gây miễn dịch.

Cũng theo WHO và Bộ Y tế Việt Nam, Việt Nam được chọn là một trong các nước sẽ nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA từ trung tâm do WHO thiết lập, nhằm nâng cao năng lực sản xuất vaccine bản địa để đáp ứng nhu cầu trong nước và chia sẻ cho khu vực.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ghép thành công đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng

Sáng 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép thành công đồng thời phổi và tim đầu tiên tại Việt Nam. 

Ngày 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, bệnh viện vừa ghép thành công đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng. Đây cũng là ca ghép lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Người bệnh là chị Trần Như Q. (38 tuổi) bị suy đa tạng rất nặng, đang phải dùng thuốc để duy trì sự sống, khó thở liên tục, nguy cơ tử vong tính theo ngày.

Xem chi tiết

VINMEC ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Hệ thống Y tế Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện.

Ca ghép gan đặc biệt là của bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1–2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

VINMEC ghep gan thanh cong cho benh nhi 8 thang tuoi
PGS.TS.BS Lê Văn Thành - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam chủ trì ca mổ 
Khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec dưới sự chủ trì của TTND.PGS.TS.BS. Phạm Đức Huấn đã khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép. Đây là một ca mổ có độ khó rất cao, không chỉ vì cân nặng quá thấp mà còn do tiền sử bệnh lý kéo dài của bệnh nhi. Đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các phương án tối ưu và an toàn nhất về gây mê, hồi sức và đặc biệt là kỹ thuật ghép gan.
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Một người chết não hiến tạng cứu sống 6 người

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã thực hiện thành công ca ghép tạng từ 1 người chết não hiến tạng giúp cứu sống 6 người.

Ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ 1 người chết não hiến tạng.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng đơn vị Điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã nhận được thông tin từ gia đình một bệnh nhân mong muốn thực hiện di nguyện của người thân là sẽ hiến tất cả mô tạng giúp đỡ người bệnh khác. 

Với tinh thần luôn sẵn sàng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận trường hợp hiến tạng và tiến hành song song các bước từ pháp lý đến chuyên môn để đảm bảo tạng hiến được tiếp nhận tốt nhất.

Chỉ trong vòng 24 giờ, quá trình tiếp nhận và ghép tạng đã được hoàn tất. Đến 20h ngày 3/5, ca ghép giác mạc thứ 2 (cũng là bệnh nhân thứ 6 nhận tạng của người hiến) đã hoàn tất.

Như vậy, từ nguồn tạng của người hiến, 6 người đã được ghép tạng gồm: gan, 2 quả thận, 2 giác mạc và da. Đến nay, tất cả bệnh nhân đều có sức khỏe tốt.

Mot nguoi chet nao hien tang cuu song 6 nguoi
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca lấy ghép tạng từ người chết não hiến tạng. Ảnh: BVCC 

Cụ thể, bệnh nhân được ghép da là nữ bệnh nhân 62 tuổi (ở Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ II, III (38% độ III) toàn thân và có tiền sử tiểu đường. Ngày 8/3, bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Ngày 3/5, bệnh nhân được ghép da từ người hiến chết não để che kín hoàn toàn vùng mất da. Sau mổ, hiện tại bệnh nhân ổn định.

Một trong hai bệnh nhân được ghép giác mạc là bệnh nhân nữ T.H.M (21 tuổi, ở Kiên Giang), bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh ở cả 2 mắt. Từ nhỏ đã bị mờ, không nhìn rõ. Đến năm 16 tuổi thì bị mờ nhiều hơn, do vậy bệnh nhân chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ học.

Bệnh nhân được ghép giác mạc còn lại là nữ N.T.T.H (46 tuổi, ở TP HCM) bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt. Bệnh nhân cho biết bị mờ đã lâu và mờ nhiều khoảng 10 năm nay. Mắt phải từng được ghép giác mạc năm 2017, tuy nhiên sau đó tăng nhãn áp và mờ dần. Mắt trái thì 10 năm nay mờ nhiều.

Bệnh nhân được ghép gan là nam (62 tuổi, ở Sóc Trăng) bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh nhân phát hiện và điều trị xơ gan từ năm 2023, nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, có chỉ định ghép gan.

Trường hợp được ghép thận là chị H.T.K (SN 1974) làm nông, sống tại tỉnh Hậu Giang. Năm 2019, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị tình cờ phát hiện mình mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Một năm sau đó, chị bắt đầu hành trình chạy thận nhân tạo định kỳ - chặng đường đầy vất vả, gian nan. Dù luôn mong mỏi được ghép thận từ người thân, nhưng mọi nỗ lực của chị đều không thành. Trong suốt nhiều năm, chị vẫn kiên trì chạy thận để duy trì sự sống.

Bệnh nhân cuối cùng được ghép thận từ người hiến chết não là anh N.N.T (48 tuổi, ở Đồng Nai) mắc suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo định kỳ. 

Xem chi tiết

