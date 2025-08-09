Thực hư chuyện Suni Hạ Linh hát hội chợ ở Trung Quốc

Hà Nội

Giải trí

Suni Hạ Linh hoạt động trong showbiz từ năm 2014, cô nàng dính tin đồn hát hội chợ ở Trung Quốc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Chia sẻ trên Znews, đại diện của Suni Hạ Linh cho biết, nữ ca sĩ không hát hội chợ. Thực tế, Ant International Music Festival 2025 ở Trung Quốc là sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế. Ảnh: Znews.
Suni Hạ Linh tên thật Ngô Đặng Thu Giang. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Ảnh: FB Suni Hạ Linh.
Theo Vietnamnet, bố Suni Hạ Linh là nguyên Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM, NSND Ngô Đặng Cường, mẹ và chị gái nữ ca sĩ đều từng là nghệ sĩ múa. Ảnh: FB Suni Hạ Linh.
Năm 2014, Suni Hạ Linh đoạt giải ba cuộc thi Ngôi sao Việt. Ảnh: Khám Phá.
Suni Hạ Linh thân thiết với Soobin Hoàng Sơn ở Ngôi sao Việt 2014. Ảnh: Khám Phá.
Suni Hạ Linh từng tham gia LIME trước khi nhóm này ra mắt vào năm 2015. Ảnh: FB Suni Hạ Linh.
Các ca khúc nổi bật của Suni Hạ Linh gồm Em đã biết, Say yes, Cảm nắng, Không sao mà em đây rồi, Thích rồi đấy. Ảnh: FB Suni Hạ Linh.
Năm 2024, Suni Hạ Linh tham gia Đạp gió. Trong chung kết cuộc thi, cô vắng mặt trong danh sách lập nhóm nhạc. Ảnh: FB Suni Hạ Linh.
Theo Dân Việt, Suni Hạ Linh nhận được 2 giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc nhất mùa giải với Nobody và Tinh vệ ở chung kết Đạp gió 2024. Ảnh: Dân Việt.
