Thúc đẩy văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh

Ngày 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ VHTT&DL.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát kết quả triển khai chương trình công tác năm 2026 của Bộ, ngành VHTT&DL, trong đó trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các ý kiến cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ quản lý lĩnh vực rộng, tác động xã hội lớn, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Các giá trị đạo đức, văn hóa cũng là vấn đề được người dân hết sức quan tâm.

Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ trong thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và những nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc chủ động tham mưu, trình ban hành và triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, cũng như trình Quốc hội khóa XVI ban hành nghị quyết về phát triển văn hóa.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại như nhiều văn bản, đề án chưa hoàn thành; một số lĩnh vực còn thiếu khung pháp lý, nhất là công nghiệp văn hóa; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn hạn chế.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức làm việc, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo và dẫn dắt phát triển, Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đối với du lịch, cần tái cơ cấu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Nhấn mạnh vai trò của ngành đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng cho rằng việc thu hút mạnh khách quốc tế sẽ góp phần tăng nguồn thu từ hàng không, lưu trú, ẩm thực mà không gây áp lực lớn lên môi trường. Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam là điểm đến an toàn, song cần có giải pháp đột phá để tận dụng cơ hội, đồng thời tránh tình trạng nguồn thu lớn rơi vào các đối tác nước ngoài.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận và nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 4/2026 việc xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương trình ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí và sửa đổi Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý thông tin đối ngoại.

Trong quý II/2026, cần xây dựng, trình các nghị định về tiền bản quyền trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; chế độ phụ cấp, bồi dưỡng nghề nghiệp; sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cùng với đó, Bộ cần xây dựng hồ sơ sửa đổi, bổ sung các luật liên quan như Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Xuất bản; đồng thời điều chỉnh Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026–2030.