Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thúc đẩy văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thúc đẩy văn hóa phải thực sự là "nền tảng tinh thần", "nguồn lực nội sinh", "sức mạnh mềm" thúc đẩy tăng trưởng.

Tuệ Minh

Ngày 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ VHTT&DL. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát kết quả triển khai chương trình công tác năm 2026 của Bộ, ngành VHTT&DL, trong đó trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các ý kiến cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ quản lý lĩnh vực rộng, tác động xã hội lớn, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Các giá trị đạo đức, văn hóa cũng là vấn đề được người dân hết sức quan tâm.

Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ trong thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và những nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc chủ động tham mưu, trình ban hành và triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, cũng như trình Quốc hội khóa XVI ban hành nghị quyết về phát triển văn hóa.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại như nhiều văn bản, đề án chưa hoàn thành; một số lĩnh vực còn thiếu khung pháp lý, nhất là công nghiệp văn hóa; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn hạn chế.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức làm việc, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo và dẫn dắt phát triển, Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đối với du lịch, cần tái cơ cấu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của ngành đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng cho rằng việc thu hút mạnh khách quốc tế sẽ góp phần tăng nguồn thu từ hàng không, lưu trú, ẩm thực mà không gây áp lực lớn lên môi trường. Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam là điểm đến an toàn, song cần có giải pháp đột phá để tận dụng cơ hội, đồng thời tránh tình trạng nguồn thu lớn rơi vào các đối tác nước ngoài.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận và nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 4/2026 việc xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương trình ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí và sửa đổi Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý thông tin đối ngoại.

Trong quý II/2026, cần xây dựng, trình các nghị định về tiền bản quyền trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; chế độ phụ cấp, bồi dưỡng nghề nghiệp; sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cùng với đó, Bộ cần xây dựng hồ sơ sửa đổi, bổ sung các luật liên quan như Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Xuất bản; đồng thời điều chỉnh Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026–2030.

VGP, Báo Chính phủ
#Phát triển văn hóa #Thủ tướng chính phủ #Nghị quyết 80 phát triển văn hóa #Phát triển Văn hóa Việt Nam

Bài liên quan

Chính trị

Ban chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gồm những ai?

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 730 kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù cho nhà giáo

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo.

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến thăm, động viên và làm việc tại Quân Khu 5.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Quân khu 5, sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

1000032086.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới