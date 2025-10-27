Thú vị loạt biệt danh ấn tượng của nhà vô địch leo núi Olympia 2025

Ngoài được ví như “Bách khoa toàn thư”, Trần Bùi Bảo Khánh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 còn là “Hoa hậu thân thiện” trong mắt thầy cô, bạn bè.

Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức diễn ra với màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Với phần thi về đích hoàn hảo, Trần Bùi Bảo Khánh, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh nhận lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè. Ảnh: GVCC.

Chiến thắng đầy cảm xúc

Bước vào trận chung kết năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh xuất phát ở vị trí thứ ba nhưng nhanh chóng thể hiện phong độ vững vàng và bản lĩnh đáng nể. Nam sinh chuyên Sinh dẫn đầu phần Khởi động với 65 điểm, giữ vị trí thứ hai ở Vượt chướng ngại vật với 75 điểm và tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong phần Tăng tốc, đạt 180 điểm.

Bảo Khánh giành chiến thắng với hành trình đầy cảm xúc. Ảnh: GVCC.

Ở vòng Về đích, với bản lĩnh và chiến thuật hợp lý, Bảo Khánh bứt phá ngoạn mục, cán mốc 215 điểm, hơn thí sinh Thanh Tùng 5 điểm và Nhựt Lam 10 điểm, qua đó giành chiến thắng xứng đáng.

“Đây là chiến thắng cho những người thân, thầy cô và bạn bè đã luôn yêu quý, đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua. Em thấy rất vui và hạnh phúc”, nhà vô địch Trần Bùi Bảo Khánh chia sẻ sau khi chính thức chinh phục đỉnh Olympia.

Khánh cho hay, vòng nguyệt quế Olympia 2025 không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của tri thức, khát vọng và cống hiến. Tiếp sau đây, em sẽ tập trung học tập thật tốt để hoàn thành chương trình THPT, đồng thời chuẩn bị kiến thức vững vàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhà vô địch là “Bách khoa toàn thư” kiêm “Hoa hậu thân thiện”

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống về cậu học trò Trần Bùi Bảo Khánh, người vừa xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay, cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh đã bày tỏ niềm vui và tự hào.

Theo lời cô Hà, Bảo Khánh học giỏi đồng đều các môn, sở hữu một vốn kiến thức rộng đáng kinh ngạc, từ các môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội như Sử, Địa lý… “Thậm chí cả tử vi tướng số. Khánh còn xem cho cả cô giáo và các bạn trong lớp”, cô Hà cười vui.

Cô Thu Hà chúc mừng cậu học trò đầy tài năng. Ảnh: GVCC.

Chia sẻ về bí quyết học tập của Khánh, cô Thu Hà cho biết nam sinh này có niềm đam mê đọc sách và một phương pháp học tập rất chắc chắn. Học đến đâu, Khánh ghi nhớ đến đấy nhờ có một trí nhớ tốt, đồng thời cũng chủ động đọc và tìm hiểu thêm các kiến thức mới.

“Thường học sinh trường chuyên, thường học chuyên sâu môn chuyên, nhưng Bảo Khánh vẫn giữ được sự cân bằng, giỏi đều và sâu các môn, điều này mang lại lợi thế lớn về kiến thức xã hội. Trong các buổi thuyết trình hay báo cáo, Khánh thường là người đưa ra các câu đố vui hoặc bổ sung kiến thức để các bạn cùng khám phá”, cô Hà nói.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Bảo Khánh còn là người cực kỳ thân thiện và hòa đồng, được cả lớp yêu quý và gọi là "Hoa hậu thân thiện của lớp". Nam sinh chuyên Sinh này rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ.

"Thậm chí các bạn khác có ngần ngại thì chỉ cần cô gọi Bảo Khánh là bạn ấy sẽ tham gia đầu tiên. Khánh là người hướng ngoại, thích giao lưu, trao đổi và còn có sở thích ca hát”, cô Hà kể.

Nhớ lại giây phút căng thẳng trong trận chung kết, cô Hà cho hay, Khánh là niềm hy vọng lớn của trường và của Thủ đô. Dù rất tin tưởng vào học trò, nhưng khi bốn thí sinh đều thi đấu xuất sắc, các thầy cô của Trường vẫn không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng.

Chiến thắng của Bảo Khánh mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả, bởi trước ngày thi, cậu từng hứa với cô giáo chủ nhiệm rằng sẽ mang vòng nguyệt quế về làm món quà kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Amsterdam. “Và Khánh đã giữ trọn lời hứa ấy, bằng sự bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần chiến đấu bền bỉ”, cô Hà tự hào nói về học trò của mình.

Hơn 8.000 cổ động viên tại điểm cầu Hoàng thành Thăng Long đã đồng thanh hô vang tên Khánh trong khoảnh khắc chiếc vòng nguyệt quế được trao. Giữa tiếng reo hò và niềm vui hạnh phúc, cô Hà nhớ mãi câu nói của học trò: “Chiếc vòng nguyệt quế không nặng vì sức nặng vật lý, mà nặng vì tình cảm và tình yêu của mọi người".

Hành trình Đường lên đỉnh Olympia của Bảo Khánh khép lại bằng chiến thắng, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới, với khát vọng tri thức và đam mê, như lời Khánh chia sẻ.