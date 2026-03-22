Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Trưa 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 22 đến 25-3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Ivan Nesterov tiễn Thủ tướng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VGP

Đoàn đại biểu tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn.

Trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính - chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Liên Bang Nga trong năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai nước, đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến thăm thể hiện nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí...

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng thế giới đang gặp khó khăn do xung đột ở khu vực Trung Đông, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên dự kiến ký các Hiệp định quan trọng. Trong đó, hai bên sẽ nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện hạt nhân, dầu khí.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống.

Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rõ sự coi trọng của hai nước với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.