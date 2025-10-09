Cả nước hướng về chương trình nghĩa tình Cuba và đồng bào bão lũ

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra mang ý nghĩa nhân văn.

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về một số nội dung và kết quả bước đầu của hai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

TIẾP NHẬN TRÊN 467 TỶ ĐỒNG GỬI ĐẾN NHÂN DÂN CUBA

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, được sự đồng ý của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 13/8/2025, tại Lễ phát động cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, đại sứ quán một số nước, các cơ quan báo chí và hơn 34 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Lời kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Cuba, đồng thời thiết lập hệ thống tiếp nhận qua tài khoản số 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) và ứng dụng App Thiện Nguyện bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch.

Có thể khẳng định, chương trình là sáng kiến nhân đạo mang tầm vóc đối ngoại, thể hiện tình đoàn kết, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba anh em. Thông qua hoạt động vận động quy mô toàn quốc, Chương trình chuyển tải thông điệp “Việt Nam - Cuba, mãi mãi kề vai trong thử thách” và khẳng định “Khi Cuba gặp khó khăn, Việt Nam không thể ngồi yên”. Chương trình có ý nghĩa chính trị, ngoại giao, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Về chính trị - ngoại giao, Chương trình khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba là biểu tượng mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp. Hoạt động thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cuba, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam và thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng chí, anh em giữa hai dân tộc.

Về xã hội - nhân đạo, Chương trình góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết quốc tế, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, khơi dậy tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba anh em. Qua đó, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam.

Về văn hóa - tinh thần, Chương trình trở thành điểm hội tụ của tình hữu nghị và sáng tạo văn hóa, với nhiều hoạt động ý nghĩa như cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca Hữu nghị”, triển lãm ảnh, phim tư liệu, giao lưu nghệ thuật và nhân dân. Các hoạt động này khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và sự gắn bó giữa hai dân tộc, trở thành dấu ấn văn hóa nổi bật của Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025.

Với những ý nghĩa và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông, sau 30 giờ phát động, chương trình đã đạt 65 tỷ đồng (100% mục tiêu ban đầu). Sau 48 giờ, đạt 130 tỷ đồng (gấp đôi mục tiêu). Tính đến 10h00 ngày 8/10/2025, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản 2022 đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng hơn 2 triệu lượt ủng hộ, chưa kể 55,9 tỷ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba.

GẦN 800 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BÃO LŨ

Tại cuộc gặp mặt, thông tin về hoạt động tiếp nhận ủng hộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động và ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra đến nay, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tại Lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ 673 tỷ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) 500 tỷ đồng, Thành phố Hà Nội 100 tỷ đồng, cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tích cực hưởng ứng.

Đến 17h ngày 8/10/2025, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 800 tỷ đồng; nhiều đơn vị, cá nhân đã trực tiếp trao tặng tại điểm tiếp nhận Trung ương MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, Hà Nội) hoặc chuyển khoản về tài khoản Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi Thư kêu gọi và hướng dẫn tiếp nhận đến các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đồng thời đăng tải công khai trên báo chí, mạng xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ tại 34 tỉnh, thành phố đã phát động, hưởng ứng và tổ chức quyên góp ủng hộ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, ngày 3/10/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10; trước đó ngày 30/9/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

"Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng đến 16 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp, công khai và đúng đối tượng. Cùng với đó, MTTQ các địa phương phát huy phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và 11, giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.", ông Cao Xuân Thạo thông tin và cho rằng, sau một tuần phát động (02 - 09/10/2025), công tác kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, nhiều cá nhân là người có ảnh hưởng trong xã hội, các văn nghệ sĩ đã ủng hộ, như: ca sĩ Đức Phúc (ủng hộ 1 tỷ đồng), ca sĩ Mỹ Tâm (ủng hộ 500 triệu đồng), Ngọc Trinh (ủng hộ 300 triệu đồng), ca sĩ Quốc Thiện (ủng hộ 100 triệu đồng), nghệ sĩ Trấn Thành (ủng hộ 500 triệu đồng), nghệ sĩ Trường Giang (ủng hộ 300 triệu đồng)… Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải đấu Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để ủng hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã phối hợp tổ chức đêm nhạc gây quỹ “Chung tay vì đồng bào” đã huy động được 10 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm và phát huy kết quả đạt được nhằm công khai, minh bạch nguồn đóng góp của nhân dân, lần này Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã mở hai nhóm tài khoản tiếp nhận, một nhóm sẽ công khai thông tin ủng hộ, một nhóm không công khai thông tin ủng hộ.

Tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 1/3 nhà hảo tâm lựa chọn ủng hộ ẩn danh nhằm giữ sự kín đáo, nhân văn. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người có ảnh hưởng… tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đêm nhạc, giải thể thao gây quỹ, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái - hướng về miền Trung và miền Bắc”.