Thủ tướng bấm nút khởi công 2 dự án 182 nghìn tỷ đồng tại Hải Phòng

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước ta đang thực hiện 2 mục tiêu 100 năm (tới năm 2030, năm 2045) trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải mạnh lên, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ, chủ động chiến lược trong quá trình phát triển.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện.

Theo Thủ tướng, vừa qua, để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết "trụ cột" về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập, xây dựng và thực thi pháp luật, giáo dục, y tế, năng lượng… Trong khi đó, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới sáng tạo, liên tục giữ nhịp tăng trưởng hai con số trong nhiều năm và tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá hai dự án được khởi công có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai dự án sẽ góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc với công nghệ cao, quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoan nghênh Hải Phòng đã khẩn trương, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực vào các lĩnh vực trọng tâm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", nhất là trong giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát huy phương châm phát triển "nhanh, xanh, bền vững", thực hiện đúng cam kết, thúc đẩy tiến độ các dự án nhanh hơn và bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho người dân.

Thủ tướng mong dự án khu công nghiệp Tân Trào được triển khai nhanh, thu hút đầu tư chọn lọc, công nghệ cao; dự án nhiệt điện LNG cần từng bước chuyển giao công nghệ và phấn đấu khánh thành sớm trước 1 năm.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, với diện tích gần 3.200 km2, dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước.

Bối cảnh mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, gắn kết đô thị cảng biển hiện đại với vùng nông nghiệp trù phú, công nghiệp – dịch vụ đa dạng và làng nghề truyền thống phong phú; tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang lại lợi thế vượt trội về cảng biển quốc tế, hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, các khu công nghiệp – khu kinh tế trọng điểm; nguồn lao động dồi dào và bản sắc văn hóa đặc trưng của thành phố Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể: GRDP tăng 11,59%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,06%; tổng thu ngân sách đạt 145,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% (trong đó thu nội địa 80 nghìn 856 tỷ đồng, tăng 41,4%; thu xuất nhập khẩu 61 nghìn 887 tỷ đồng, tăng 21%); tổng vốn đầu tư thực hiện 223 nghìn 985 tỷ đồng, tăng 16,5%; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 139 triệu tấn, tăng 12,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 36 tỷ USD, tăng 6,2%; thu hút đầu tư trong nước đạt 365 nghìn tỷ đồng, gấp 11,9 lần so với cùng kỳ; thu hút khách du lịch đạt gần 11,87 triệu lượt khách, tăng 29%; doanh thu từ du lịch đạt 12.354 tỷ đồng. Tổ chức khởi công, khánh thành 24 công trình dự án lớn, trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 64 nghìn tỷ đồng.

Ngay sau khi hợp nhất, ngày 15/7/2025, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2025 bên lề kỳ họp ABAC 3, với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới". Tại hội nghị, thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án và ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký và cam kết trên 15,6 tỷ USD.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, khu công nghiệp Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn khu công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Hai dự án không chỉ có ý nghĩa đóng góp đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực mà còn có tác động lan tỏa về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Sau khi hoàn thành, hai dự án tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp lớn, đóng góp vào tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách. Việc triển khai các dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động.