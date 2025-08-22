Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long kiểm tra công tác cấp điện dịp Đại lễ 2/9

Về phía Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) có đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc cùng các đồng chí thuộc Ban lãnh đạo, các Ban chức năng.

Theo chương trình, đoàn công tác Bộ Công thương làm việc với EVNHANOI, kiểm tra tình hình đảm bảo cung cấp điện tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh và khu vực Quảng trường Ba Đình.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: “Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt, đòi hỏi mọi công tác, trong đó có cung cấp điện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào”.

Báo cáo với đoàn công tác, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết: “EVNHANOI đã ban hành phương án đảm bảo điện, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn Thủ đô trong các ngày tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)”.

“Theo thống kê, tổng số sự kiện phục vụ Đại lễ là 35 sự kiện. Đến ngày 19/8/2025, đã có 20 sự kiện diễn ra và tất cả đều được EVNHANOI xây dựng phương án cấp điện chi tiết, triển khai đảm bảo an toàn, liên tục. Trong đó có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng như Lễ khởi công các công trình trọng điểm quốc gia và Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ngày 19/8/2025”- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVNHANOI báo cáo tại buổi làm việc

Với mục tiêu hàng đầu là cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng cho Thủ đô trong các ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Dự báo phụ tải cực đại (Pmax) đạt 5.266 MW, sản lượng điện lớn nhất ước khoảng 100.000 MWh/ngày. Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 26/8 đến 6h ngày 3/9, EVNHANOI sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới cao, trung, hạ áp, trừ khi có sự cố bất khả kháng.

Đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo điện tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và phối hợp với Bộ tư lệnh Lăng Hồ Chí Minh kiểm tra công tác đảm bảo xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình.

Các địa điểm trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND TP. Hà Nội, các cơ quan văn hóa, thể thao, thông tin đại chúng được bố trí cấp điện từ hai nguồn lưới hoặc máy phát dự phòng. Những địa điểm đặc biệt quan trọng còn được lắp đặt hệ thống UPS để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đội trực vận hành, xử lý sự cố được bố trí 24/24 giờ.

Đối với các khu vực huấn luyện, luyện tập, diễu binh như Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội hay Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, nguồn điện đã được bảo đảm ổn định.

Các địa điểm đón tiếp, hội kiến khách quốc tế như Phủ Chủ tịch, Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, cùng nhiều khách sạn lớn (Daewoo, Lotte, Sheraton, Quân đội Army, La Thành…) đều được tăng cường cấp điện an toàn. Tại các cơ quan truyền thông, công tác diễn tập cung cấp điện đã hoàn tất với kết quả tốt, đảm bảo không gián đoạn khi truyền hình, phát thanh các sự kiện.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại Quảng trường Ba Đình

Ngoài ra, các sân bay Nội Bài và Gia Lâm được cấp điện từ các trạm biến áp chuyên dụng, qua kiểm tra đều đạt yêu cầu an toàn, ổn định.

Tổng giám đốc EVNHANOI khẳng định, bám sát chỉ đạo của cấp trên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chủ động, EVNHANOI sẽ quyết tâm bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin cậy cho toàn bộ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại của đất nước.