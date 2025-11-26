Hà Nội

Thủ môn cao 1,91m của U22 Việt Nam được dự đoán bắt chính SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Thủ môn Trần Trung Kiên - hot boy kiệm lời của U22 Việt Nam được nhiều người kì vọng sẽ có suất bắt chính tại SEA Games 33 sắp tới.

Trầm Phương
Trần Trung Kiên, thủ môn trẻ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí người gác đền số 1 của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 sắp tới. (Ảnh: FBNV)
Với chiều cao ấn tượng 1,91m và kinh nghiệm thi đấu đã được kiểm chứng, thủ thành sinh năm 2003 này đang nhận được sự ưu tiên từ Ban huấn luyện dưới thời HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: FBNV)
Trần Trung Kiên sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1,91m, nặng 78kg) - một lợi thế vượt trội giúp anh làm chủ khu vực 16m50, đặc biệt trong các tình huống bóng bổng và tranh chấp. (Ảnh: FBNV)
Dù còn trẻ (sinh năm 2003), Trung Kiên đã có sự ổn định nhất định. Anh là thủ môn số một của U22 Việt Nam trong nhiều đợt tập trung và các giải đấu gần đây như U23 Đông Nam Á. (Ảnh: FBNV)
Theo trang thống kê quốc tế Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Trung Kiên đã cán mốc 200.000 euro (tương đương khoảng 4 tỷ đồng) ngay trước thềm SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)
Tại U22 Việt Nam, Trung Kiên đang phải cạnh tranh với một đối thủ mạnh mẽ là Cao Văn Bình (SLNA, cao 1,83m). Văn Bình đã có màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là trong chiến thắng trước U22 Trung Quốc tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 vừa qua. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, nhiều tín hiệu từ Ban huấn luyện cho thấy HLV Kim Sang Sik đã có xu hướng "chốt sổ" vị trí số 1 cho Trần Trung Kiên ở SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)
Sự tự tin, bản lĩnh cùng thể hình vượt trội của anh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần giúp U22 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu chinh phục tấm huy chương Vàng tại SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh khả năng chơi bóng, Trung Kiên cũng là một trong những thủ thành chiếm được cảm tình từ đông đảo người hâm mộ bởi tính cách hiền lành, kiệm lời. (Ảnh: FBNV)
Trung Kiên sở hữu vẻ ngoài nam tính, gương mặt góc cạnh. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#U22 Việt Nam #Trần Trung Kiên #SEA Games 33 #thủ môn #bóng đá

