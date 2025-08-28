Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Công văn số 2487/QLD-MP ngày 27/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn của Công ty TNHH Tân Hà Lan và Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận PCB 287/22/CBMP-BN; Số lô 01, NSX 020124, HD 01.2029. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, TP Hà Nội),

Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nay là: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi là nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố. Cụ thể sử dụng các cụm từ như: “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng thái dương”, “vitamin E thiên nhiên”; Nhãn hộp ghi “hết thâm”; Nhãn tuýp ghi “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”; Ghi tên Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế TP Hà Nội lấy mẫu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Nam An (địa chỉ: quầy 342, tầng 3 Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu, tòa nhà 24 T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/9/2025;

Rà soát nội dung ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, Công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/9/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giám sát Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/10/2025.