Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé giả

Ngày 21/6, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, đơn vị vừa có công văn gửi các sở y tế, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé.

Theo Cục An toàn thực phẩm cho biết, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Ninh Bình vừa đăng kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của Siro ăn ngon Hải Bé - sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả hiện đang còn trên thị trường.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các Công điện của Thủ tướng liên quan đến xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sữa; Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Lê Văn Hải (SN 1995, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan) - chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với 2,6 triệu lượt theo dõi - để điều tra hoạt động kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội.

Lê Văn Hải đã tạo dựng hàng loạt clip tình huống vui nhộn, sau đó tận dụng sức hút mạng xã hội để quảng bá, rao bán các sản phẩm như siro ăn ngon Hải Bé, sâm tố nữ, xịt khử mùi Hải Sen... Các sản phẩm này đều do Công ty TNHH Hải Bé đứng tên công bố, tuy nhiên thực chất thuê gia công để bán online.

