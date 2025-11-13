Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Nhà thuốc Phúc Minh

Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Nhà thuốc Phúc Minh do cơ sở này không còn đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Bình Nguyên

Ngày 13/11, Sở Y tế TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2413/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03-10429/ĐKKDD-HNO do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 26/12/2022; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 10429/GPP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 26/12/2022 của Nhà thuốc Phúc Minh (địa chỉ: Số 48, phố Hoa Bằng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội). Người phụ trách chuyên môn là DSTH Phạm Thị Thảo.

Ảnh minh họa/Internet

Lý do thu hồi do cơ sở không duy trì đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Theo đó, Nhà thuốc Phúc Minh không được phép kinh doanh thuốc tại địa điểm trên kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

1-756.jpg
Quyết định thu hồi của Sở Y tế TP Hà Nội/ Ảnh chụp màn hình

Sở y tế TP Hà Nội đề nghị Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Nhà thuốc Phúc Minh và Dược sĩ phụ trách chuyên môn của nhà thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

