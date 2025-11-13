Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi kem chống nắng giả LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++.

Bình Nguyên

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4035/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, số tiếp nhận Phiếu công bố 264798/25/CBMP-QLD. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (địa chỉ: Xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty Sindo P&G CO., Ltd (địa chỉ: 28, Namdongseo-ro 270beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea) sản xuất.

1-1065.jpg
Công văn thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì sản phẩm và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ xác định là “hàng giả” căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên;

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++/Ảnh phapluatxahoi

Cục cũng đề nghị Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2025.

Đối với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý Dược đề nghị đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

#thu hồi kem chống nắng LYZEEN #hàng giả #kem chống nắng #LYZEEN #thu hồi #giả mạo

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp thu giữ hàng giả, thực phẩm chức năng nhập lậu, bảo vệ người tiêu dùng cuối năm.

Trong những ngày đầu tháng 11/2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng giả và thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỷ đồng, góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa vi phạm gia tăng trong dịp cao điểm cuối năm.

Cụ thể, chiều ngày 3/11/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (địa chỉ: Tổ 95, khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương loại 0,3g/viên/hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Vinamake

Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Công ty Cổ phần Vinamake sau khi cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả.

Ngày 04/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 3883/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant.

Sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) có số tiếp nhận Phiếu công bố 82/21/CBMP-HB. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty Cổ phần Vinamake (địa chỉ tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

30 hộ kinh doanh ở chợ An Khê ký cam kết không kinh doanh hàng giả

Các hộ kinh doanh đã cam kết không bán hàng giả, đồng thời được hướng dẫn phân biệt bột ngọt thật và giả qua các tiêu chí cảm quan rõ ràng.

Sáng 28/10, tại phường An Khê, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền về phòng-chống sản xuất, kinh doanh bột ngọt (mì chính) giả nhãn hiệu.

Tại buổi tuyên truyền, các hộ kinh doanh được nghe phổ biến các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh bột ngọt, tránh tình trạng hàng hóa không hợp pháp, không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ; các quy định có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới