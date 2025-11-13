Thu hồi kem chống nắng giả LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++.

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4035/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, số tiếp nhận Phiếu công bố 264798/25/CBMP-QLD. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (địa chỉ: Xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty Sindo P&G CO., Ltd (địa chỉ: 28, Namdongseo-ro 270beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea) sản xuất.

Công văn thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì sản phẩm và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ xác định là “hàng giả” căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên;

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++/Ảnh phapluatxahoi

Cục cũng đề nghị Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2025.

Đối với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý Dược đề nghị đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ vi phạm; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.