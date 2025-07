Thu hồi công bố 5 sản phẩm của Hộ kinh doanh Đặng An Khang

Cục An toàn thực phẩm vừa ra quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm với 5 thực phẩm chức năng của Hộ kinh doanh Đặng An Khang.

Ngày 11/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 329/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm "Thấp khớp cốt thống hoàn" từng bị Sở Y tế An Giang phát hiện trộn tân dược Paracetamol và "Cốt thống ký sanh hoàn" có trộn 2 loại tân dược Paracetamol và Dexamethasone acetat/Ảnh SKĐS

Cụ thể, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: Cốt Thống Hoàn (5356/2022/ĐKSP), Tỷ Viêm Hoàn (7747/2019/ĐKSP), An Khớp Hoàn (487/2023/ĐKSP), Thấp Khớp Cốt Thống Hoàn (8516/2018/ĐKSP) và Vững Cốt Hoàn (5150/2022/ĐKSP) do Hộ kinh doanh Đặng An Khang (địa chỉ số 2 Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang) công bố.

Danh sách 5 sản phẩm của Hộ kinh doanh Đặng An Khang bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hộ kinh doanh Đặng An Khang, Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định.