Xã hội

Thời tiết hôm nay 22/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết hôm nay 22/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo PV/VOV.VN

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/8 đến ngày 23/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi từ đêm 21/8 đến đêm 22/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng đêm 21/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác

Dự báo đêm 23/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25-27/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 28/8 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 25-27/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 28/8 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng hôm nay 22/8

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
