Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Thói quen mua vé số người trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Người vừa trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua vé số tại nhiều điểm khác nhau.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đến ông N.V.N, hiện sinh sống và kinh doanh tại TP HCM. Vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường Trần Phú, phường An Đông.

Theo Vietlott, giải Jackpot 1 kỳ này chỉ ghi nhận một vé trúng thưởng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ 4 từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

ve-so.jpg
Ông N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Tại buổi trao thưởng, ông N.V.N cho biết thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn và có thói quen mua vé tại nhiều điểm bán khác nhau. Ông thường để vé tại chỗ làm và sáng hôm sau mới đến kiểm tra vé.

Ông N.V.N chia sẻ đã mua vé tại khoảng 10 điểm trong ngày quay số và chỉ biết chính xác vé trúng được phát hành ở đâu sau khi Vietlott công bố kết quả xác minh.

Khi biết trúng giải, ông N. đã gọi điện thông báo cho vợ. Vợ chồng ông N.V.N đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền trúng thưởng cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ dành để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Theo quy định, ông N.V.N phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, tương ứng hơn 25,7 tỷ đồng, khoản này được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott từng ghi nhận ba giải Jackpot 1 của Power 6/55 có giá trị vượt mốc 300 tỷ đồng, lần lượt ở mức hơn 344 tỷ đồng, hơn 314 tỷ đồng và hơn 303 tỷ đồng.

#Thói quen mua vé số #Giải thưởng độc đắc Vietlott #Quy trình nhận thưởng #Chia sẻ của người trúng #Hoạt động từ thiện và xã hội #trúng Vietlott

Bài liên quan

Kinh doanh

Những lần khách trúng Vietlott hơn 200 tỷ gây xôn xao

Những năm qua, nhiều khách hàng may mắn tại Việt Nam đã trúng giải thưởng Vietlott trị giá hơn 200 tỷ đồng gây xôn xao. 

Trong vài năm gần đây, Vietlott — Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống giải trí của người Việt với hàng loạt kỳ quay Jackpot có giá trị lớn khủng. Không ít người chơi trúng giải thưởng tới hơn 200 tỷ đồng.

Khách hàng trúng độc đắc hơn 257 tỷ

Xem chi tiết

Kinh doanh

Muôn kiểu trúng Vietlott nhờ may mắn 'không tưởng'

Không ít người trúng Vietlott trị giá hàng chục, thậm chí trăm tỷ đồng nhờ mua vé số một cách rất tình cờ.

Trúng 62 tỷ đồng chỉ sau 1 lần "lướt" Facebook

Anh L.N.Q (sinh sống và kinh doanh tự do tại Hà Nội) đã trúng giải thưởng trị giá hơn 61,7 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thói quen bất ngờ của người trúng Vietlott gần 134 tỷ đồng

Người trúng độc đắc Vietlott trị giá gần 134 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua dãy số ngày tháng sinh và biển số xe trong suốt 2 năm qua. 

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.422 trị giá gần 134 tỷ đồng cho anh N.C.L. (ngụ Khánh Hòa).

Anh L. là chủ nhân thuê bao Mobifone may mắn trúng giải thưởng “khủng” với dãy số: 05-11-12-24-28-44. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, anh L. sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới