Thói quen mua vé số người trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Người vừa trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua vé số tại nhiều điểm khác nhau.

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đến ông N.V.N, hiện sinh sống và kinh doanh tại TP HCM. Vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường Trần Phú, phường An Đông.

Theo Vietlott, giải Jackpot 1 kỳ này chỉ ghi nhận một vé trúng thưởng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ 4 từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Ông N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Tại buổi trao thưởng, ông N.V.N cho biết thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn và có thói quen mua vé tại nhiều điểm bán khác nhau. Ông thường để vé tại chỗ làm và sáng hôm sau mới đến kiểm tra vé.

Ông N.V.N chia sẻ đã mua vé tại khoảng 10 điểm trong ngày quay số và chỉ biết chính xác vé trúng được phát hành ở đâu sau khi Vietlott công bố kết quả xác minh.

Khi biết trúng giải, ông N. đã gọi điện thông báo cho vợ. Vợ chồng ông N.V.N đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền trúng thưởng cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ dành để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Theo quy định, ông N.V.N phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, tương ứng hơn 25,7 tỷ đồng, khoản này được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott từng ghi nhận ba giải Jackpot 1 của Power 6/55 có giá trị vượt mốc 300 tỷ đồng, lần lượt ở mức hơn 344 tỷ đồng, hơn 314 tỷ đồng và hơn 303 tỷ đồng.