Kinh doanh

Những lần khách trúng Vietlott hơn 200 tỷ gây xôn xao

Những năm qua, nhiều khách hàng may mắn tại Việt Nam đã trúng giải thưởng Vietlott trị giá hơn 200 tỷ đồng gây xôn xao. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong vài năm gần đây, Vietlott — Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống giải trí của người Việt với hàng loạt kỳ quay Jackpot có giá trị lớn khủng. Không ít người chơi trúng giải thưởng tới hơn 200 tỷ đồng.

Khách hàng trúng độc đắc hơn 257 tỷ

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1297 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 20/1 mới đây, Vietlott xác định một vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 với giá trị hơn 257 tỷ đồng.

vietlott-1.jpg
Khách hàng trúng độc đắc hơn 257 tỷ. Ảnh: Vietlott

Giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 257 tỷ đồng này được tích lũy trong nhiều tháng qua.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, người thắng cuộc nhận về khoảng 231 tỷ đồng.

Người chơi trúng Jackpot gần 345 tỷ đồng

Tháng 7/2025, một người chơi tại TP HCM bất ngờ trúng Jackpot kỷ lục gần 345 tỷ đồng, mức giải thưởng cao nhất từng được Vietlott trao kể từ khi loại hình xổ số này xuất hiện ở Việt Nam.

Giải thưởng này có trị giá 344,98 tỷ đồng được tích lũy qua hàng chục kỳ quay từ 27/3.

Trúng Jackpot 228 tỷ đồng

vietlott-2.jpg
Buổi trao thưởng cho anh M.T hôm 15/8. Ảnh: Vietlott

Ngày 15/8/2024, Vietlott trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 01070 đến anh M.T - chủ nhân thuê bao Viettel với tổng trị giá hơn 228 tỷ đồng.

Khách hàng trúng giải là người Bình Định, đang sinh sống tại TP HCM. Anh cho biết sẽ dùng tiền trúng thưởng phát triển kinh doanh và một phần tặng người thân trong gia đình.

Hai người cùng trúng Jackpot hơn 314 tỷ đồng

Tháng 4/2024, Vietlott xác định được hai khách hàng cùng trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Giải thưởng Jackpot này đã tích lũy từ tháng 12 năm trước.

Theo đó, giải thưởng được chia đôi cho mỗi người khoảng 157 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế 10%, mỗi người nhận 141,3 tỷ.

Người đàn ông ở Gia Lai trúng số hơn 256 tỷ đồng

Ngày 22/8/2023, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 cho vị khách hàng may mắn ở Gia Lai với giá trị giải thưởng hơn 256 tỷ đồng.

Vị khách hàng này là người chơi thường xuyên của các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott.

