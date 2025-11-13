Hà Nội

Kinh doanh

Thói quen bất ngờ của người trúng Vietlott gần 134 tỷ đồng

Người trúng độc đắc Vietlott trị giá gần 134 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua dãy số ngày tháng sinh và biển số xe trong suốt 2 năm qua. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.422 trị giá gần 134 tỷ đồng cho anh N.C.L. (ngụ Khánh Hòa).

Anh L. là chủ nhân thuê bao Mobifone may mắn trúng giải thưởng “khủng” với dãy số: 05-11-12-24-28-44. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, anh L. sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng.

vietlot1.jpg
Anh N.C.L. nhận giải thưởng. Ảnh: Tiền phong

Theo chia sẻ của chủ nhân giải độc đắc, anh L. hiện kinh doanh tự do tại Khánh Hòa. Anh cho biết thường xuyên chơi các loại xổ số tự chọn, mỗi ngày mua khoảng 3 tấm vé. Hai năm gần đây, anh L. có thói quen mua dãy số được tạo nên từ ngày tháng năm sinh và biển số xe mình đang đi. Thói quen này đã mang đến giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng nói trên cho anh L.

Ngay sau khi biết tin trúng thưởng, anh L. báo cho vợ. Do số tiền trúng thưởng khá lớn, anh L. cho biết sẽ cân đối sử dụng số tiền phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh L. đã trao tặng tổng số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Vietlott là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập vào ngày 5/12/2011. Nửa đầu năm nay, Vietlott đạt doanh thu 3.600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lãi sau thuế 196 tỷ đồng, tăng 16%.

