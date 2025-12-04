Thiểu xương mác dẫn tới hàng loạt biến dạng ở chi dưới

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật kéo dài chi cho trẻ bị thiểu sản xương mác, kết quả bước đầu đầy khích lệ mở ra hy vọng cho trẻ bị bệnh.

Thiểu sản xương mác (Fibular Deficiency) là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến xương mác không phát triển đầy đủ, thiếu một phần hoặc hoàn toàn không có xương mác. Tình trạng này dẫn đến hàng loạt biến dạng ở chi dưới như:

Xương mác gây biến dạng chi - Ảnh BVCC

Xương chày ngắn, cong ra trước hoặc vẹo ngoài.

Biến dạng bàn chân, lệch trục cẳng chân, lệch trục gối.

Cổ chân không vững phía ngoài.

Chênh lệch chiều dài hai chân.

Dáng đi khập khiễng, dễ thoái hóa khớp về lâu dài.

Đây là một trong những bệnh lý phức tạp nhất của Chỉnh hình Nhi, đòi hỏi đánh giá toàn diện và điều trị theo nhiều giai đoạn.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé trai 13 tuổi bị thiểu sản xương mác nhập viện với tình trạng: Cẳng chân ngắn và biến dạng; Mất vững cổ chân; Chênh lệch chiều dài chi do thiểu sản xương mác.

Sau khi thăm khám và hội chẩn cùng bác sĩ Đoàn – chương trình Children Action (Children Action là tổ chức phi chính phủ quốc tịch Thuỵ Sỹ), ê- kíp quyết định kéo dài chi bằng khung cố định ngoài chuyên dụng.

Quy trình phẫu thuật điều trị thiểu sản xương mác - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã thực hiện điều trị theo quy trình:

Phẫu thuật cắt xương và lắp khung: Thực hiện qua các đường mổ nhỏ, bảo tồn tối đa màng xương để xương lành tốt.

Kéo dài từ từ: Mỗi ngày khoảng 0,5-1 mm, được điều chỉnh bằng hệ thống thanh kéo.

Chỉnh lệch trục: Thiểu sản xương mác thường kèm valgus gối, varus/supination bàn chân, cần chỉnh đồng thời trong thời gian điều trị.

Tập vật lý trị liệu: Giúp duy trì biên độ vận động, ngăn cứng khớp và teo cơ.

Theo dõi hình thành xương mới qua X-quang định kỳ.

Sau phẫu thuật, trẻ có tiến triển rất khả quan: Trục xương được điều chỉnh rất tốt... Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, trẻ có tiến triển rất khả quan: Trục xương được điều chỉnh rất tốt; Mặt cắt xương đều, sạch thuận lợi cho xương mới phát triển; Trẻ đã bắt đầu tập đứng và tập đi có hỗ trợ.

Gia đình rất phấn khởi khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày của con.