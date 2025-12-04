Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thiểu xương mác dẫn tới hàng loạt biến dạng ở chi dưới

Dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến xương mác không phát triển đầy đủ dẫn đến hàng loạt biến dạng ở chi dưới.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật kéo dài chi cho trẻ bị thiểu sản xương mác, kết quả bước đầu đầy khích lệ mở ra hy vọng cho trẻ bị bệnh.

Thiểu sản xương mác (Fibular Deficiency) là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến xương mác không phát triển đầy đủ, thiếu một phần hoặc hoàn toàn không có xương mác. Tình trạng này dẫn đến hàng loạt biến dạng ở chi dưới như:

keo-dai-chi.jpg
Xương mác gây biến dạng chi - Ảnh BVCC

Xương chày ngắn, cong ra trước hoặc vẹo ngoài.

Biến dạng bàn chân, lệch trục cẳng chân, lệch trục gối.

Cổ chân không vững phía ngoài.

Chênh lệch chiều dài hai chân.

Dáng đi khập khiễng, dễ thoái hóa khớp về lâu dài.

Đây là một trong những bệnh lý phức tạp nhất của Chỉnh hình Nhi, đòi hỏi đánh giá toàn diện và điều trị theo nhiều giai đoạn.

xuong-mac.png
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé trai 13 tuổi bị thiểu sản xương mác nhập viện với tình trạng: Cẳng chân ngắn và biến dạng; Mất vững cổ chân; Chênh lệch chiều dài chi do thiểu sản xương mác.

Sau khi thăm khám và hội chẩn cùng bác sĩ Đoàn – chương trình Children Action (Children Action là tổ chức phi chính phủ quốc tịch Thuỵ Sỹ), ê- kíp quyết định kéo dài chi bằng khung cố định ngoài chuyên dụng.

keo-dai-chi-4-copy.jpg
keo-dai-chi-5-copy.jpg
keo-dai-chi1.jpg
Quy trình phẫu thuật điều trị thiểu sản xương mác - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã thực hiện điều trị theo quy trình:

Phẫu thuật cắt xương và lắp khung: Thực hiện qua các đường mổ nhỏ, bảo tồn tối đa màng xương để xương lành tốt.

Kéo dài từ từ: Mỗi ngày khoảng 0,5-1 mm, được điều chỉnh bằng hệ thống thanh kéo.

Chỉnh lệch trục: Thiểu sản xương mác thường kèm valgus gối, varus/supination bàn chân, cần chỉnh đồng thời trong thời gian điều trị.

Tập vật lý trị liệu: Giúp duy trì biên độ vận động, ngăn cứng khớp và teo cơ.

Theo dõi hình thành xương mới qua X-quang định kỳ.

keo-dai-chi-2-copy.jpg
Sau phẫu thuật, trẻ có tiến triển rất khả quan: Trục xương được điều chỉnh rất tốt... Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, trẻ có tiến triển rất khả quan: Trục xương được điều chỉnh rất tốt; Mặt cắt xương đều, sạch thuận lợi cho xương mới phát triển; Trẻ đã bắt đầu tập đứng và tập đi có hỗ trợ.

Gia đình rất phấn khởi khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày của con.

Phẫu thuật kéo dài chi là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì của trẻ, gia đình và đội ngũ bác sĩ. Tuy nhiên, kết quả ban đầu rất tích cực, mở ra hy vọng cho trẻ trong việc cải thiện dáng đi và chất lượng cuộc sống.

#Dị tật bẩm sinh xương mác không phát triển #Điều trị biến dạng chi dưới ở trẻ #Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em #Tiến trình và kết quả phẫu thuật chỉnh hình #Vai trò vật lý trị liệu trong phục hồi trẻ em #Hy vọng cải thiện dáng đi cho trẻ khuyết tật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cách sơ cứu, xử lý chi đứt lìa do máy cắt cỏ

Thời gian vàng để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ, nếu phần chi được bảo quản đúng cách.

Báo động đỏ để cứu các trường hợp chi đứt lìa

Ngày 3/12/2025, BSCKI Trần Phước Bình – khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thời gian gần đây, khoa liên tiếp tiếp nhận các trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa hoặc đứt gần lìa cổ chân/bàn chân do tai nạn lao động, chủ yếu liên quan đến máy cắt cỏ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau đầu 5 năm không ngờ do u tủy cổ cao chèn ép ống tủy

Người bệnh có tiền sử 5 năm bị trầm cảm, đau đầu điều trị kéo dài không dứt. Khối u chiếm 50% ống tủy, có thể gây nguy cơ ngừng thở, liệt tứ chi...

Ngày 5/6, Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh vừa tiến hành phẫu thuật thành công một trường hợp người bệnh có khối u tủy cổ cao. Đáng nói hơn, người bệnh có tiền sử 5 năm bị trầm cảm, đã điều trị với thuốc và liên tục gặp tình trạng đau đầu kéo dài, không dứt.

Đây là một trong số những trường hợp may mắn được phát hiện sớm, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ liệt tứ chi, khó hồi phục, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nam thanh niên 20 tuổi tổn thương tủy cổ vì lạm dụng bóng cười

Dùng hơn 50 quả bóng cười mỗi lần, nam thanh niên bị tổn thương tủy cổ, yếu liệt tứ chi do thiếu vitamin B12 - hậu quả điển hình khi hít khí N2O kéo dài.

Bệnh nhân 20 tuổi, đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ (Hà Nội) trong tình trạng tê bì, yếu tay chân, nhanh mỏi khi vận động, kèm hồi hộp và tim đập nhanh kéo dài hơn một tuần.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Medlatec cho thấy nồng độ vitamin B12 trong máu bệnh nhân giảm sâu dưới ngưỡng bình thường. Bản ghi dẫn truyền thần kinh ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh tứ chi, bác sĩ nghi ngờ tổn thương myelin cấp (vỏ sợi thần kinh). Hình ảnh chụp MRI phát hiện bệnh nhân tổn thương cột sau tủy cổ, kéo dài từ đốt sống cổ thứ hai đến đốt thứ sáu - một tổn thương điển hình thường gặp ở người lạm dụng khí N2O kéo dài, theo BS.CKI. Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa Thần kinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới