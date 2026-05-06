Thiếu nữ 17 tuổi bị đâm thấu bụng, tổn thương nhiều mạch máu lớn

Ngày 6/5, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, các bác sĩ đã thực hiện báo động đỏ thực hiện cấp cứu tối khẩn cứu sống cô gái bị đâm thấu bụng, 3 vết thương chảy máu.

Cô gái 17 tuổi được đưa vào cấp cứu với huyết áp gần như bằng không, bụng chứa gần hai lít máu và hàng loạt tổn thương mạch máu lớn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến vậy.

Trước đó, tối ngày 11/4/2026, người bệnh N.T.T.T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 150 lần/phút, huyết áp tụt sâu chỉ còn 50/30 mmHg, kèm theo 3 vết thương vùng bụng đang chảy máu. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không một giây chần chừ, quy trình báo động đỏ được kích hoạt ngay lập tức. Cô gái được chuyển thẳng vào phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nhằm kiểm soát chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 2000 ml máu – tương đương gần một nửa lượng máu trong cơ thể.

Qua thăm dò, ê- kíp phát hiện hàng loạt tổn thương đặc biệt nghiêm trọng: Thủng tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch thận trái, tổn thương động – tĩnh mạch mạc treo tràng trên (mạch máu nuôi ruột), thủng đại tràng ngang và 6 lỗ thủng ruột non.

Mỗi tổn thương đơn lẻ đã là một ca phẫu thuật phức tạp. Cả chùm tổn thương dồn vào một cơ thể 17 tuổi đang cạn kiệt sức sống – đó là cuộc chiến thực sự với tử thần.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS.CKII Lê Ngọc Hà – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khẩn trương triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, vừa kiểm soát nguồn chảy máu từ các mạch máu lớn, vừa xử trí các tổn thương đường tiêu hóa.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong sự phối hợp chặt chẽ, chính xác, đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo gần như hoàn hảo trong từng giây phút.

"Đây là trường hợp có tiên lượng tử vong rất cao. Chỉ cần chậm trễ vài phút, cơ hội sống của người bệnh gần như không còn", BS.CKI Nguyễn Viết Điền - Khoa Ngoại Tổng hợp (phẫu thuật viên chính), Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ sau ca mổ.

Ca phẫu thuật khép lại, nhưng hành trình giành cơ hội sống vẫn tiếp diễn. Người bệnh được hồi sức tích cực với khối lượng máu truyền lớn, lọc máu và sử dụng thuốc vận mạch liên tục.

Với sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sau 10 ngày, cô gái 17 tuổi ăn uống, ngồi dậy được và xuất viện.

