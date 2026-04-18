Thi tốt nghiệp THPT 2026... thí sinh tập dượt đăng ký trực tuyến

Thí sinh cả nước làm quen quy trình đăng ký trực tuyến từ ngày 17/4 đến 21/4, chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào tháng 6 sắp tới.

Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi trong 5 ngày

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên toàn quốc sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Để thí sinh sẵn sàng cho đợt đăng ký chính thức, từ ngày 17/4, thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn tập dượt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian tập dượt kéo dài đến hết ngày 21/4, sau đó toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức.

Thí sinh tập dượt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Theo quy định, học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp, trong khi thí sinh tự do sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký, hạn chế sai sót khi bước vào giai đoạn chính thức từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Đáng lưu ý, thí sinh phải kiểm tra kỹ thông tin về bài thi, môn thi đã lựa chọn, bởi sau 17h ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh. Ảnh chân dung tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, nền sáng, chụp theo kiểu căn cước công dân, trong thời gian không quá 6 tháng, với độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Đối với thí sinh tự do đăng ký trực tuyến, sau khi hoàn tất khai báo, cần in 2 bản phiếu đăng ký và nộp kèm hồ sơ minh chứng (nếu có) tại nơi đăng ký dự thi

Một điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là sự thay đổi mã số các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập. Thí sinh cần tra cứu theo quy định mới để điền chính xác thông tin về nơi thường trú, tránh ảnh hưởng đến hồ sơ dự thi.

Thí sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn môn vừa đúng năng lực

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Thí sinh sẽ dự thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn (bắt buộc) và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, việc lựa chọn môn thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn cần phù hợp với tổ hợp xét tuyển đại học. Do đó, thí sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn môn vừa đúng năng lực, vừa gắn với định hướng ngành nghề để tăng cơ hội trúng tuyển.

Việc tổ chức tập dượt đăng ký trực tuyến tiếp tục cho thấy nỗ lực chuyển đổi số trong công tác tổ chức thi, đồng thời giúp thí sinh chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.