Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy Hải Phòng phát triển bền vững

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh như trên khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 sáng 18/10.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố Cảng anh hùng.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, với vị trí chiến lược đặc biệt, là trung tâm kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,39%/năm – là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì mức tăng trưởng hai con số suốt 10 năm liên tiếp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xanh hóa; thu ngân sách giai đoạn 2020–2025 đạt trên 600 nghìn tỷ đồng; môi trường đầu tư, hạ tầng đô thị, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện, năm 2025 Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được Chính phủ khen thưởng; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là ba trụ cột phát triển: công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ.

Thành phố cần đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; đồng thời thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng văn minh, năng động, sáng tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương của Chủ tịch nước cho 5 tập thể và cá nhân nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch nước yêu cầu mỗi phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn từng ngành, địa phương; thi đua phải “làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương”; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tin tưởng sau Đại hội này, “ngọn lửa thi đua ái quốc” sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thành phố, Phó Chủ tịch nước bày tỏ kỳ vọng Hải Phòng – với truyền thống “đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến” – sẽ vươn lên trở thành đô thị cảng biển hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, mang tầm khu vực Đông Nam Á, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025, toàn thành phố đã có nhiều điển hình tiên tiến được ghi nhận, tôn vinh và khen thưởng. Trong đó, có 1.172 tập thể, cá nhân được Trung ương tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 21.761 tập thể, cá nhân khác được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Tại Đại hội, nhiều phần thưởng cao quý đã được trao tặng. Thành phố Hải Phòng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Văn phòng Thành ủy được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Bốn đơn vị gồm Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương (nay là Văn phòng UBND TP Hải Phòng), Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (nay là Sở Nội vụ TP Hải Phòng), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (nay là Sở Tài chính TP Hải Phòng) và Sở Y tế TP Hải Phòng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao bằng khen cho 50 tập thể tiêu biểu trong số 180 tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.