Theo dấu mây trời, chinh phục chuỗi đỉnh núi khắc nghiệt ở Bình Lư

Du lịch

Miêu Thạch Sơn – Chu Va 12 – Cán Chùa Thìa Sảng là cung trekking khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, thử thách thể lực và bản lĩnh giữa núi rừng hùng vĩ Tây Bắc.

Vân Giang/ Ảnh Thu Quỳnh
Trong những năm gần đây, bản đồ trekking Việt Nam liên tục xuất hiện những cung đường mới dành cho dân trekking chuyên sâu, trong đó nổi bật là chuỗi ba đỉnh Miêu Thạch Sơn, Chu Va 12 và Cán Chùa Thìa Sảng thuộc xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, cung trek này còn được cộng đồng đánh giá là một trong những hành trình khắc nghiệt nhất Việt Nam, nơi thử thách thể lực, kỹ năng và bản lĩnh của người chinh phục.
Hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, với tổng quãng đường khoảng 28 đến 32 km, đưa trekker băng qua rừng nguyên sinh rậm rạp, những sống núi hẹp như lưỡi dao, vách đá dựng đứng và hàng chục đoạn thang gỗ liên hoàn.
Địa hình dốc nối tiếp dốc, hầu như không có đoạn “nghỉ chân”, khiến nhiều người ví đây là “bài tốt nghiệp” bắt buộc nếu muốn khẳng định đẳng cấp trekking tại Việt Nam. Chính sự khắc nghiệt ấy đã tạo nên hàng loạt danh xưng cho cung đường này, từ “cung leo nguy hiểm nhất Việt Nam” đến “nơi ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất”, hay “lán đá độc nhất giữa đại ngàn”.
Ngày đầu tiên, đoàn thường xuất phát từ sáng sớm, vượt suối và leo dốc liên tục trong nhiều giờ để tiếp cận lán hang đá Miêu. Đây là một điểm nghỉ đặc biệt, nằm gọn trong hốc đá tự nhiên giữa vách núi, vừa che mưa gió vừa mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu thể lực cho phép, trekker có thể tiếp tục leo lên đỉnh Miêu Thạch Sơn vào buổi chiều.
Khoảnh khắc mặt trời lặn phía sau dãy Hoàng Liên Sơn, nhuộm vàng cam cả biển mây và thung lũng bên dưới, được nhiều người xem là một trong những khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất từng thấy trên các cung trekking Việt Nam. Tuy nhiên, việc rời đỉnh sau 16 giờ được khuyến cáo không nên, bởi đoạn xuống núi có nhiều vách đá hiểm trở, rất nguy hiểm khi ánh sáng yếu.
Ngày thứ hai mở ra thử thách không kém khi đoàn rời lán Miêu để tiến về Chu Va 12. Con đường dẫn lên đỉnh nổi tiếng với những sống lưng hẹp, nơi chỉ cần lệch bước là có thể trượt dài xuống sườn núi. Sau nhiều giờ leo dốc liên tục, trekker thường chạm đỉnh vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều.
Chu Va 12 mang vẻ đẹp đặc trưng của Tây Bắc với tầm nhìn rộng mở và những cánh rừng đỗ quyên cổ thụ, đặc biệt rực rỡ vào mùa hoa nở. Đêm nghỉ tại lán Chu Va hoặc cắm trại trên đỉnh mang lại trải nghiệm hiếm có, khi núi rừng chìm trong sương lạnh và bầu trời sao hiện ra rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Ngày cuối cùng là chặng leo Cán Chùa Thìa Sảng và hành trình xuống núi. Tuy không dài nhất cung, nhưng đây lại là đoạn khiến nhiều người “thấm mệt” nhất do địa hình trơn trượt và dốc gắt.
Sau khi chinh phục đỉnh vào khoảng trưa, trekker bắt đầu hành trình xuống bản kéo dài nhiều giờ. Khi trời ẩm hoặc mưa, đá và thảm cỏ trở nên cực kỳ trơn, đòi hỏi sự tập trung cao độ cho đến những bước cuối cùng.
Để hoàn thành trọn vẹn cung trek này, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố sống còn. Trang bị phù hợp, balo gọn nhẹ, giày bám tốt và ý thức tuân thủ an toàn được xem là điều kiện bắt buộc. Đồng thời, người đi cần tôn trọng thiên nhiên, không xả rác và giữ thái độ cẩn trọng, bởi khu rừng nơi đây được người dân địa phương xem là mang yếu tố tâm linh.
Miêu Thạch Sơn – Chu Va 12 – Cán Chùa Thìa Sảng không phải lựa chọn dành cho người mới làm quen trekking. Cung đường này phù hợp với những người đã có kinh nghiệm chinh phục nhiều cung khó, sở hữu thể lực tốt và không sợ độ cao.
Với họ, hành trình không chỉ là việc chạm tới ba đỉnh núi, mà còn là trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng Tây Bắc, nơi mỗi bước chân đều mang theo sự thử thách và niềm tự hào khi hoàn thành.
Vân Giang/ Ảnh Thu Quỳnh
