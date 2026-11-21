Không cần dịch vụ cầu kỳ hay trò chơi cảm giác mạnh, đôi khi sức hấp dẫn của một chuyến du lịch lại đến từ việc xắn quần lội nước, tự tay giăng lưới, bắt cá.

Trên dòng sông Bôi xanh trong, đoạn qua xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ, công việc mưu sinh bình dị của người dân đang mở ra một trải nghiệm thú vị đối với những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá cuộc sống bản địa.

Theo chân người dân xuống sông bắt cá

Buổi sáng bên dòng sông Bôi, không gian dường như chậm lại. Những dãy núi xanh nối tiếp nhau soi bóng xuống mặt nước, bãi sông thoáng đãng, tiếng gió lùa qua những vạt cây hòa cùng âm thanh róc rách của dòng nước. Giữa khung cảnh thanh bình ấy, hình ảnh người dân địa phương chuẩn bị lưới, chèo thuyền ra sông bắt cá tạo nên một nét sinh hoạt rất đỗi thân quen.

Người dân bản địa bắt cá trên dòng sông Bôi hiền hoà.

Với người dân nơi đây, giăng lưới, bắt cá chẳng phải hoạt động gì xa lạ. Đó là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày, là cách kiếm thêm thức ăn tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Nhưng với những vị khách từ thành phố tìm về, được trực tiếp tham gia công việc ấy lại là một trải nghiệm đầy háo hức.

Không đứng ngoài quan sát, du khách có thể theo chân người dân xuống sông, cùng chuẩn bị lưới, tìm vị trí thích hợp rồi học cách thả lưới. Người có kinh nghiệm chỉ dẫn cách quan sát dòng nước, chọn hướng giăng và thu lưới sao cho cá khó thoát.

Thoạt nhìn, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi bắt tay vào mới thấy không hề dễ dàng. Mỗi thao tác đều cần sự khéo léo, kiên nhẫn và một chút kinh nghiệm. Có lúc lưới vừa buông xuống đã có cá mắc, nhưng cũng có khi phải chờ đợi, kéo lên rồi lại thả xuống nhiều lần.

Khoảnh khắc cùng người dân kéo lưới lên khỏi mặt nước luôn mang đến sự hồi hộp. Ai nấy đều chăm chú nhìn vào từng mắt lưới, chờ đợi xem thành quả sau những phút giây chờ đợi là gì. Khi những con cá sông tươi rói xuất hiện, tiếng reo vui, tiếng cười nói vang lên giữa không gian sông nước.

Niềm vui ấy rất giản dị. Người bắt được cá vui, người đứng bên cổ vũ cũng vui. Đặc biệt, với những du khách lần đầu trải nghiệm, cảm giác tự tay bắt được một con cá giữa dòng sông tự nhiên mang đến sự thích thú khó diễn tả.

Du khách tìm đến sông Bôi được trải nghiệm thực tế việc bắt cá cùng người dân địa phương.

Điều thú vị khi trải nghiệm cùng người dân địa phương là được nghe họ kể về cuộc sống gắn bó với dòng sông. Với nhiều gia đình, sông Bôi không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là nơi cung cấp nguồn thực phẩm quen thuộc.

Người dân chia sẻ, việc giăng lưới, bắt cá chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống của gia đình, có gì ăn nấy, hôm được nhiều thì cải thiện bữa cơm, hôm ít thì cũng chẳng đặt nặng chuyện được mất. Cá bắt được không nhằm mục đích buôn bán hay khai thác kinh doanh, mà đơn giản là nguồn thực phẩm tự nhiên cho sinh hoạt hằng ngày.

Chính sự mộc mạc ấy khiến trải nghiệm trở nên gần gũi. Du khách không chỉ được thử sức với một công việc mới mà còn có dịp hiểu hơn về nếp sống của những người dân ven sông, về cách họ tận dụng nguồn lợi tự nhiên một cách bình dị trong đời sống.

Ở đây, niềm vui không nằm ở chuyện bắt được bao nhiêu cá hay giá trị của mẻ lưới. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được trò chuyện, cười đùa cùng người dân và tận hưởng một nhịp sống khác xa sự hối hả thường ngày.

Một du khách tham gia trải nghiệm có thể hào hứng khi lần đầu tự tay kéo lưới, thích thú ngắm những con cá còn quẫy nước và cảm nhận sự trong lành của dòng sông. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường với người bản địa lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với người đi du lịch.

Từ công việc thường ngày thành sản phẩm du lịch trải nghiệm

Sức hấp dẫn của sông Bôi không chỉ nằm ở làn nước xanh, những bãi bồi hay cảnh núi non bao quanh, mà còn ở chính cuộc sống bình dị của cộng đồng dân cư ven sông.

Cá tươi, sạch là những "món quà" dành cho những người dân nơi đây.

Trong xu hướng du lịch tìm về thiên nhiên, nhiều du khách không còn chỉ muốn ngắm cảnh, chụp ảnh hay thưởng thức những món ăn được chế biến sẵn. Họ muốn được trực tiếp tham gia các hoạt động đời thường, tìm hiểu văn hóa bản địa và có những trải nghiệm chân thực tại nơi mình đặt chân đến.

Bởi vậy, một buổi theo người dân giăng lưới, bắt cá trên sông Bôi hoàn toàn có thể trở thành hoạt động hấp dẫn nếu được tổ chức phù hợp. Du khách vừa được vận động, khám phá thiên nhiên, vừa hiểu thêm về nghề nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương.

Đặc biệt, trải nghiệm này có lợi thế là không đòi hỏi những công trình đầu tư quy mô lớn. Giá trị cốt lõi nằm ở cảnh quan tự nhiên, kiến thức bản địa và sự tham gia trực tiếp của người dân. Nếu được xây dựng thành sản phẩm du lịch cộng đồng, người dân có thể trở thành những người hướng dẫn, kể câu chuyện về dòng sông và giới thiệu nét đẹp trong đời sống quê hương.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống trực tiếp trải nghiệm hoạt động bắt cá cùng người dân địa phương trên dòng sông Bôi.

Tuy nhiên, trải nghiệm bắt cá cần được tổ chức có kiểm soát, lựa chọn khu vực phù hợp, bảo đảm an toàn cho du khách, không sử dụng phương thức khai thác mang tính tận diệt và tôn trọng quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hoạt động du lịch cũng cần được phân biệt rõ với việc khai thác, kinh doanh dịch vụ tự phát trên lòng sông.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chính quyền xã Hợp Kim đã yêu cầu dừng các hoạt động du lịch tự phát trên sông Bôi từ ngày 20/6/2026 để rà soát điều kiện an toàn, việc nghiên cứu những sản phẩm trải nghiệm như giăng lưới, bắt cá càng cần được đặt trong một mô hình được cho phép và quản lý bài bản.

Bởi suy cho cùng, điều khiến du khách nhớ về sông Bôi không nhất thiết phải là những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa. Đôi khi chỉ là một buổi sáng theo chân người dân xuống sông, cùng kéo một mẻ lưới, nghe kể chuyện làng quê và thưởng thức thành quả lao động trong bữa cơm đậm hương vị bản địa.

Một công việc bình thường của người dân ven sông, qua góc nhìn du lịch, lại có thể trở thành một hành trình khám phá đầy thú vị. Và có lẽ, đó cũng là cách để du khách cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp của sông Bôi: không chỉ đẹp bởi núi non, sông nước mà còn bởi con người chân chất, mộc mạc sống bên dòng sông ấy.