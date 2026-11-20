Đó là Venus de Milo, hay còn gọi là tượng thần Vệ Nữ thành Milo, một trong những kiệt tác điêu khắc nổi tiếng nhất của nền nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Bức tượng được phát hiện vào năm 1820 trên đảo Milos (Milo), thuộc quần đảo Cyclades của Hy Lạp, bởi một người nông dân tên là Yorgos Kentrotas.

Khi ấy, tác phẩm nằm trong tình trạng không còn nguyên vẹn, đặc biệt là hai cánh tay đã biến mất. Sau đó, bức tượng được đưa về Pháp và trở thành một trong những báu vật nổi bật nhất của Bảo tàng Louvre ở Paris.

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Điều khiến Venus de Milo trở nên đặc biệt là vẻ đẹp hài hòa, thanh thoát nhưng không kém phần sống động. Tác phẩm cao khoảng 2,02 m, được tạc từ đá cẩm thạch trắng, khắc họa hình ảnh một phụ nữ bán khỏa thân, phần thân trên để lộ tự nhiên trong khi phần thân dưới được phủ bởi tấm vải mềm mại. Những nếp gấp của trang phục tạo cảm giác chuyển động tinh tế, tương phản với sự tĩnh tại của cơ thể.

Các nhà nghiên cứu thường cho rằng bức tượng mô tả Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, tương ứng với Venus trong thần thoại La Mã. Tuy nhiên, danh tính chính xác của nhân vật vẫn còn những tranh luận nhất định. Một số giả thuyết khác từng đề cập đến Amphitrite, nữ thần biển cả.

Điều thú vị là sự thiếu vắng hai cánh tay lại góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của tác phẩm. Nếu chúng còn nguyên vẹn, có thể hình tượng nữ thần sẽ được nhận diện rõ hơn, nhưng cũng mất đi phần nào vẻ bí ẩn khiến người xem không ngừng tưởng tượng. Đã có nhiều giả thuyết về tư thế ban đầu của đôi tay, chẳng hạn như cầm quả táo, giữ tấm áo choàng hoặc đặt trên một vật thể khác.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Venus de Milo không hoàn toàn mất cả hai cánh tay như nhiều người vẫn hình dung. Theo hồ sơ của Louvre, tác phẩm hiện thiếu cánh tay trái và phần lớn cánh tay phải, cùng bàn chân trái. Bức tượng cao khoảng 2,04 m, được chế tác từ đá cẩm thạch Paros và có niên đại khoảng năm 150–125 trước Công nguyên.

Khi mới được đưa về Pháp, các chuyên gia từng cân nhắc phục dựng hai cánh tay, nhưng cuối cùng quyết định giữ nguyên hiện trạng. Chính lựa chọn này đã giúp Venus de Milo trở thành biểu tượng đặc biệt của nghệ thuật điêu khắc: một kiệt tác không hoàn hảo về hình thể nhưng vẫn đạt đến vẻ đẹp vượt thời gian. Hơn 200 năm sau ngày được phát hiện, bức tượng vẫn là một trong những tác phẩm thu hút đông đảo khách tham quan nhất tại Louvre.