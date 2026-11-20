Nằm bên bờ biển tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), Ghềnh Đá Đĩa là một trong những thắng cảnh địa chất độc đáo nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, nơi đây giống như một công trình kiến trúc khổng lồ với hàng nghìn khối đá đen có hình lục giác, ngũ giác hoặc gần tròn, xếp cạnh nhau ngay sát mặt biển. Điều kỳ lạ là không có bàn tay con người nào tham gia sắp đặt, tất cả đều được tạo nên bởi những biến đổi địa chất diễn ra cách đây hàng triệu năm.

Nguồn gốc của cảnh quan này nằm ở hoạt động núi lửa trong khu vực cao nguyên Vân Hòa. Những dòng dung nham bazan nóng chảy tràn ra ngoài, sau đó nguội dần và đông đặc. Trong quá trình nguội đi, khối đá bị co lại, tạo ra những ứng suất bên trong. Khi ứng suất tích tụ đủ lớn, đá bắt đầu xuất hiện các vết nứt, lan rộng thành hệ thống khe phân chia khối dung nham thành những cột có tiết diện đa giác. Hiện tượng này được giới địa chất gọi là columnar jointing, hay nứt tách dạng cột.

Ghềnh Đá Đĩa. Ảnh: Quốc Lê.

Khi vật liệu nguội và co lại, các vết nứt có xu hướng phát triển theo những hướng giúp giải phóng ứng suất hiệu quả. Trong điều kiện thích hợp, chúng hình thành mạng lưới đa giác, thường có năm hoặc sáu cạnh. Hình lục giác xuất hiện phổ biến vì giúp phân chia bề mặt thành những vùng tương đối đồng đều. Đây không phải sự sắp xếp hoàn hảo như sản phẩm công nghiệp, mà là kết quả tự nhiên của các quy luật vật lý.

Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực Ghềnh Đá Đĩa có khoảng 10.000–11.500 cột đá bazan, với nhiều thế nằm khác nhau: thẳng đứng, nghiêng, nằm ngang hoặc uốn cong. Sóng biển tiếp tục tác động, khiến một số cột đá xuất hiện những vết nứt ngang, tạo thành các khối giống như những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau.

Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện tại Giant's Causeway ở Bắc Ireland, Devils Postpile ở Mỹ hay đảo Staffa của Scotland. Tuy nhiên, Ghềnh Đá Đĩa có sức hấp dẫn riêng nhờ sự kết hợp giữa những cột đá đen, sóng biển trắng xóa và màu xanh của đại dương.

Không chỉ là thắng cảnh đẹp, Ghềnh Đá Đĩa còn là một cuốn sách địa chất ngoài trời, lưu giữ dấu tích hoạt động núi lửa cổ đại. Những khối đá tưởng chừng được con người chế tác chính là minh chứng sống động cho khả năng kiến tạo kỳ diệu của thiên nhiên.