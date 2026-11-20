Mỗi năm, một hòn đảo nhiệt đới giữa Ấn Độ Dương lại chứng kiến cuộc di cư kỳ lạ, khi hàng triệu con cua đỏ đồng loạt tiến ra biển.

Đảo Christmas, lãnh thổ thuộc Australia, nổi tiếng với những khu rừng nhiệt đới và hệ sinh thái độc đáo. Nhưng điều khiến hòn đảo này trở thành điểm đến đặc biệt trong mắt các nhà sinh vật học chính là cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ (Gecarcoidea natalis). Vào mùa sinh sản, hàng chục triệu con cua rời khỏi nơi cư trú trong rừng, đồng loạt hướng về bờ biển để thực hiện một hành trình sinh tồn đầy ngoạn mục.

Thời điểm di cư thường diễn ra vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 10–12, nhưng ngày khởi hành phụ thuộc vào chu kỳ Mặt trăng, lượng mưa và độ ẩm. Những cơn mưa đầu mùa giúp cua tránh mất nước khi di chuyển. Đặc biệt, chúng thường bắt đầu hành trình vào thời điểm thích hợp để con cái có thể thả trứng xuống biển đúng kỳ triều cường.

Ảnh: earthexhibit.com

Khi đến gần bờ biển, những con cua đực thường đào hang để giao phối. Sau đó, cua cái ở lại trong hang khoảng 12–13 ngày để trứng phát triển. Mỗi con cái có thể mang tới 100.000 quả trứng trong túi ấp dưới bụng. Đến thời điểm thích hợp, chúng tập trung dày đặc trên các bãi đá ven biển và đồng loạt thả trứng xuống đại dương trước bình minh, khi thủy triều bắt đầu rút.

Hành trình sinh sản chưa kết thúc ở đó. Trứng nở gần như ngay khi tiếp xúc với nước biển, tạo thành những ấu trùng nhỏ trôi theo dòng hải lưu. Sau khoảng một tháng phát triển ngoài đại dương, những cá thể non quay trở lại bờ rồi bắt đầu cuộc hành trình ngược vào rừng. Tuy nhiên, phần lớn ấu trùng không sống sót vì trở thành thức ăn của cá, cá đuối và cá mập voi.

Để bảo vệ đàn cua, chính quyền đảo phải đóng một số tuyến đường, xây dựng cầu vượt dành riêng cho cua và lắp đặt hàng rào dẫn hướng. Đây là ví dụ thú vị về cách con người điều chỉnh hạ tầng giao thông để nhường đường cho một trong những cuộc di cư động vật ngoạn mục nhất hành tinh.